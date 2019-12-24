Задержал магазинного вора. В милиции жителю Слуцка вручили благодарность и денежную премию

Задержал магазинного вора житель Слуцка Вячеслав Ванькевич. В понедельник, 23 декабря, Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе, за проявленную гражданскую позицию вручил ему благодарность и денежную премию.

Как прошло задержание вора

30 октября в дежурную часть Слуцкой милиции позвонила заведующая отделом магазина № 42 КУП «Слуцкторг». Она сообщила, что один из посетителей явно с признаками алкогольного опьянения попытался украсть бутылку коктейля и убежать.

На месте сотрудники милиции выяснили, что вора заметил охранник. «На законные и понятные требования остановиться мужчина не реагировал и пытался убежать. Но Вячеслав Ванькевич выбежал за ним на улицу, где и задержал», — рассказали в РОВД.

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Мужчина действительно был в состоянии алкогольного опьянения. Слуцкий РОСК возбудил в отношении него уголовное дело за грабёж (ч. 1 ст. 206 УК РБ).