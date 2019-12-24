«А проблема в чём? Да всё в том же». Житель Слуцка подошёл к инспектору ГАИ и показал на фонарь, который не горит

Решил и на вашей страничке написать об этой проблеме. Куда только не писал… И ничего!

Не поленился, ехал как-то утром (в 7.50) в день присяги по улице Виленской, остановился и подошёл к инспектору ГАИ. А проблема в чём? Да всё в том же. Я ему показал на фонарь на пешеходном переходе возле цветочного павильона (остановка «2-я школа») — НЕ горит! И что пешехода в тёмное время суток не видно вообще. Попросил его дать предписание ЖЭУ, которое отвечает за этот участок дороги. Надеюсь, меня услышат!

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