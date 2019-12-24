Участники «Таварыства беларускай мовы» в Слуцке собрались в понедельник, 24 декабря в кафе «Старый город» и отметили 30-летие со для организации общества.

На встречу пришли около 20 человек, активистов, которые заинтересованы в сохранении и развитии белорусского языка.

«Обеспокоенность вызывает тот факт, что в ходе недавней переписи угрожающе мало людей называют белорусский язык родным», — сказала Зинаида Тимошек, председатель этой организации в Слуцке.

Собравшиеся общались на родном языке, декламировали стихи, пели и разыгрывали сценки. В ближайших планах «Таварыства беларускай мовы» - создание мини-театра из восьми человек, чтобы ставить сценки на белорусском языке. Четыре человека уже выразили желание в нём участвовать. Среди приоритетов организации Зинаида Тимошек назвала стремление найти общий язык с отделом идеологии в Слуцком райисполкоме.

Реклама