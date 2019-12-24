В поле под Слуцком заметили аиста. Фотофакт

По полю около деревни Прощицы бродит аист. Его фотографию в «Кур'ер» прислала местная жительница Галина. Она беспокоится, что птица погибнет.

Фотографии сделаны во вторник, 24 декабря. Но случчанка видела в этом месте аиста и раньше. Периодически он пропадал. Птица что-то ищет в стерне, возможно, пропитание. Как пояснила «Кур'еру» Тамара Коледа, директор эколого-биологического центра учащихся, паниковать ещё рано. В этом году выдалась очень тёплая осень и зима, многие птицы не улетели. Так, в конце ноября около деревни Гацук видели целую стаю журавлей. Хотя они должны были улететь намного раньше.