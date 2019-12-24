Закрыли, продали, ликвидировали… Что потерял Слуцк в 2019 году

Накануне Нового года «Кур`ер» подвёл итоги уходящего 2019 года и посмотрел, что перестало существовать в Слуцке за год.

Ликвидируют «Слуцк-Восток»

Ещё несколько лет назад предприятие владело 28 объектами торговли, общественного питания и бытовых услуг. В середине 2000-х «Слуцк-Восток» открывал новые магазины, но примерно с 2016 года положение ухудшилось: были накоплены долги, торговые точки стали закрываться, а помещения — сдаваться в аренду и выставляться на продажу, чтобы рассчитаться с долгами. А 25 октября было официально объявлено о его ликвидации.

Здание ресторана «Вежа Града» продано и перестраивается

Закрылся клуб Fatality

Закрыт и продан ресторан «Случь»

Закрылись магазины

Бывший ресторан скоро станет магазином сети «Виталюр». Это здание в самом центре Слуцка было построено в конце 80-х годов прошлого века на историческом месте. В средние века здесь располагался Нижний замок. После закрытия ресторана здание долго не удавалось продать, так как потенциальный покупатель ждал снижения стоимости. С 2015 года стоимость снижалась после каждого несостоявшегося аукциона. И в итоге упала более чем в два раза. На аукционе в марте лот с рестораном «Вежа Града» был продан практически по стартовой цене — за $ 350 000. Теперь оригинальное здание бывшего ресторана перестраивают, и здесь откроется магазин сети «Виталюр».Его владелец Владислав Курто объяснил, почему закрылся клуб. Он сказал, что хотел сделать из игрового клуба интерес­ную площадку для развлечений, а вышло место для распития алкоголя, в котором можно творить всё, что вздумается. «Смысл нашей работы стал заключаться только в контроле за людьми и постоянной уборке помещения от грязи», — сказал Владислав Курто.Это заведение пользовалась спросом за недорогое обеденное меню, а в выходные здесь праздновали свадьбы. Ресторан «Случь» выставили на продажу в июле этого года, а накануне в нём сделали ремонт: поменяли систему канализации, вентиляции, полы, потолки, окна, двери, сделали новое освещение. Новый собственник бывшего ресторана «Случь» — компания «РосМин». По предварительным данным, здание бывшего ресторана на ул. М. Богдановича, 26 будет сдаваться в аренду.

Несмотря на то, что торговые объекты лидируют по числу открытий в Слуцке, но приживаются не все. В 2019 году закрылся магазин «Бліскавіца» на улице Уласовца, 6А (напротив входа на рынок) и магазин ОАО «Волковысский мясокомбинат» по ул. М. Богдановича (за кафе «Блино»).

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В деревнях закрылись отделения Беларусбанка

В течение года в Слуцком районе закрылись отделения: в деревнях Исерно, Беличи, Заполье, Лучники. Закрылось отделение и в Слуцке — на Комсомольской. В течение всего года в Слуцком районе продолжали закрываться отделения ОАО «АСБ Беларусбанк» В январе его не стало в деревне Исерно, в апреле — в деревне Беличи, в июне — в деревне Беличи и в Слуцке на улице Комсомольская, 5Б, в сентябре - в деревне Заполье.

В ТЕМУ. Предприятия, стадион, магазины и кафе… Что приобрёл Слуцк в 2019 году