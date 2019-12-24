Как будут работать слуцкие поликлиники в новогодние дни в январе

Как будут работать поликлиники и больницы в январе 2020 года, сообщает пресс-служба Минздрава.
В новогодние и рождественские праздники больницы, поликлиники, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические службы, аптеки и организации медтехники будут работать по такому графику:
- 1 января — по графику работы в праздничный день;
- 2 января — по графику работы в праздничный день;
- 4 января — по графику рабочего дня;
- 6 января — по графику работы в субботний день;
- 7 января — по графику работы в праздничный день.
Напомним, 2 января стал в Беларуси выходным днём без отработки, 4 января белорусы будут отрабатывать за 6 января. А вот 11 января будет обычным выходным днём.
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