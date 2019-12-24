Случчанка, живущая в Израиле, о «пенсионной ловушке», в которую попала: Даже получив в Беларуси пенсию, всё равно бы уехала

К сожалению, как и многие сейчас в Беларуси, я попала в «пенсионную ловушку», работая с 17 лет (училась на вечернем), будучи в двух декретах, незасчитанных в страховой стаж. Лихие девяностые, когда не было работы, но даже получив в Беларуси пенсию, я бы уехала всё равно по возможности в любую страну.

Мы сейчас с мужем новые «репатрианты» в новой для нас стране. За непродолжительное время, что мы здесь живём, на новой Родине (именно Родина), она дала больше не только внимания, но и возможностей здесь жить и работать, а не выживать. Это Израиль. Прекрасная страна, замечательные люди. Мы её полюбили с первого дня, и эта любовь взаимна. Израиль любит всех: и молодых, и стариков, и коренных жителей, и приезжих. Здесь наш дом, здесь наша, хоть и маленькая, но страна!

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