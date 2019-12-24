Где с 1 января можно будет обменять неденоминированные банкноты на «новые»

С 1 января белорусы смогут обменять неденоминированные банкноты (деньги образца 2000 года) на те, которые сейчас находятся в обращении, только в кассах Нацбанка. Сделать это можно будет до 31 декабря 2021 года. С 1 января 2022 года «старые» банкноты станут недействительными.

Сейчас обменять банкноты образца 2000 года на те, которые находятся в обращении, можно в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях и структурных подразделениях Нацбанка. Сделать это можно без ограничений и без взимания платы.

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно «старые» денежные знаки можно будет обменять на «новые» только в Нацбанке по адресу: Минск, ул. Толстого, 6. Обмен производится без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения.

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С 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000 года станут недействительными, отмечает пресс-служба Нацбанка.