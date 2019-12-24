Слуцк поздравил Анастасию Демидович с днём рождения. Видео

Около 40 случчан поздравили случчанку Анастасию Демидович с 29-летием. Среди них — друзья, работники ТЦ «Маяк», ТЦ «Европарк», магазина «5 Элемент», газеты «Кур'ер», маршрутчики и другие. Они подарили Насте игрушки, косметику, книги, блокноты, чашки, деньги. Всё это они засняли на видео. В конце его каждый пожелал девушке здоровья.

Автор видео: Вероника Алексеева. Монтаж: Артём Разум.

Напомним, в августе случчанке Анастасии Демидович поставили диагноз — саркома IV стадии с поражением спинного мозга, позвоночника и ребра. Девушка нуждается в дорогостоящем лечении в Беларуси и за рубежом. Сейчас идёт сбор средств.

Газета «Кур'ер» и женский проект Lampa приглашают случчан на благотворительную ярмарку, которая пройдёт в среду, 25 декабря, с 12 до 16 часов в клубе Parking. Подробности здесь.