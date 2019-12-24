«Дяди были грязные, от них воняло». Как алкоголики из Слуцка помогли родителям 5-летнего ребёнка отучить его материться

Большинство родителей считают, что дети должны понимать слово «нельзя» и беспрекословно выполнять запрет. Они повторяют это магическое слово сначала спокойно, а потом начинают кричать, а результата всё равно нет. Довольно часто дети не просто не признают запреты, но и упорно не слушаются.

«Кур'ер» собрал истории, в которых мамы Слуцка рассказали, как они приучали детей понимать слово «нельзя».

Елена, мама 5-летнего Мирослава

«Понимать слово „нельзя“ Мирослав начал года в полтора. Бывало, повторяли его по два, три раза, но добивались исполнения. Но в пять лет стал материться, и никакое „нельзя“ не помогало. Сын говорил матерные слова в магазине, на остановке, в автобусе. Мне было стыдно, что я ничего не могу сделать. Люди реагировали по-разному: одни смеялись, другие ужасались, а сыну это нравилось. Дома я ему объясняла, почему эти слова „некрасивые“ и их нельзя говорить, но уговоры и угрозы не помогли. Когда муж не выдержал и „дал ремня“, сын пообещал, что „больше не будет“. Нам казалось, что это подействовало. Но однажды, придя за ним пораньше в детский сад, услышала, как на прогулке он матерится. Сказала сыну, что если воспитатель пожалуется, что ругался, то не будет смотреть мультики. Но этого хватило ненадолго. Помог странный случай. Сын однажды гулял с дедушкой, и они подошли к его знакомым, которые выпивали и, естественно, в выражениях не стеснялись. Как мне потом рассказал сын, „дяди были грязные, от них воняло, у них есть нечего и дома нет телевизора“. Я тут же ему говорю: „Будешь материться — станешь таким же“. С тех пор — тишина, даже воспитатели в саду удивились».

Даша, мама 2-летней Софии

«Наша София везде лезет: в шкафы, к коту, к горячей сковородке. Но дочь не любит с детства громких звуков, я этим пользуюсь. Если она делает что-то запрещённое, я ей строго говорю: „София“. А когда она оборачивается, я молча мотаю головой. Если это её не останавливает, например, от того, чтобы таскать за хвост кота или запихивать его в стиральную машину, я подхожу и говорю ей шёпотом: „София, нельзя, кот тебя поцарапает, будешь плакать“. Если не помогает, я уже говорю громко: „София, тебе сказано — нельзя!“. Чаще всего шёпот помогает больше. Я так делаю на детской площадке, когда лезет играть куда не надо, или дома, когда хочет взять острое или горячее».

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Наталья, мама 4-летней Кати

«У меня дочь не ходит в детский сад, с ней сидит бабушка. Пока она была маленькая, в гости к ней особо никто не ходил. А подросла, стали приходить соседские девочки. Я обрадовалась, что у неё будут подружки. Но не получилось. Дочка ни за что не хотела делиться игрушками: прижимала их к себе, кричала: „Не дам!“ Я объясняла ей, что это плохо, нужно делиться, жадничать нельзя. Но дочь ничего не хочет слушать. Мои подруги говорят, что это всё от того, что моя дочка сидит дома. Пока я не придумала способ, как научить её делиться игрушками с другими. А может, и не нужно учить?»

Светлана, мама 5-летнего Артёма

«Не могу объяснить сыну, что врать нельзя. Он всё время что-то сочиняет: что он голодный или что у него четыре бабушки, что у родителей в банке много денег или что скоро родится брат. Я узнала об этом, когда знакомые стали задавать странные вопросы: „Нужны ли детские вещи для ребёнка?“, „Собираемся ли покупать машину?“ Я была в шоке от этих вопросов, но потом мне сказали, что это рассказывает сын, хотя он отпирается. На все мои уговоры, что врать нельзя, он говорит, что не врёт. Если мы куда-то приходим, я людей потихоньку предупреждаю, что Артём часто сочиняет, чтобы они не верили тому, что он говорит».

Марина Чижик, психолог

К слову «нельзя» ребёнка нужно начинать приучать после одного года, когда он уже связывает слова и действия. Малыши активно исследуют всё вокруг, но у них нет опыта, чтобы предугадать последствия своих действий, которые часто небезопасны. Поэтому запрет помогает защитить ребёнка от него самого. Но очень важно, запрещая, не озлобляться. Запрещать можно только со спокойным сердцем. Раздражение или злость в голосе мешают ребёнку понять, что от него хотят.

Как приучать ребёнка к слову «нельзя»:

До двух лет самый действенный способ — отвлечь ребёнка, переключить внимание, например, с горячего утюга на блестящий чайник, яркую игрушку. Как вариант — дать потрогать остывающий утюг и ощутить боль. Запретов не должно быть слишком много, иначе это слово станет фоном, ребёнок перестанет на него реагировать. К тому же постоянные окрики «нельзя» сделают его неуверенным, нервозным, он будет бояться сам принимать решения. Действовать нужно одинаково: если один в семье говорит нельзя, а другой — можно, то ребёнок быстро научится манипулировать. Объясняйте причину запрета, приводите примеры. Когда ребёнок понимает смысл запрета и ощущает на себе последствия, он понимает причинно-следственные связи слова «нельзя». Предлагайте ребёнку альтернативу: если во время болезни, например, нельзя на улицу, придумайте интересную игру. Иногда слово «нельзя» проще обыграть, чем доносить истинную его суть для малыша. Будьте последовательны: если есть запрет, то он должен действовать не один день, а постоянно. Не кричите сами и не реагируйте на крик. Крик — это прежде всего звук. Ваш голос должен быть уверенным и твёрдым, а крики ребёнка не должны влиять на решения родителей. Подумайте, что кроется за нарушением запрета. Чаще всего это желание обратить на себя внимание, чем-то выделиться.