Новогодние утренники в Instagram жителей Слуцка

Отдел новостей
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Уже как минимум неделю в учреждениях образования Слуцка и района проходят новогодние утренники. «Кур'ер» сделал подборку фотографий с празников, которые случчане сами выложили в Instagram.

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С новым годом!!!

A post shared by Наталья Гуринович (@gurinovnatala1983) on

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🎄🎅

A post shared by Alina Andreevna (@alejnikovaa) on

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Наша Снежинка❄❤

A post shared by Ирина (@irinaneshina) on

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Утренник 👨‍👩‍👧🎉🎄

A post shared by Катя (@ereminka) on

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