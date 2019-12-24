Новогодние утренники в Instagram жителей Слуцка

Уже как минимум неделю в учреждениях образования Слуцка и района проходят новогодние утренники. «Кур'ер» сделал подборку фотографий с празников, которые случчане сами выложили в Instagram.
Реклама
View this post on Instagram
Наш первый утренник!!! Сколько их ещё будет … Но сегодня у нас что-то пошло не так, стишок дедушке Морозу не рассказали, танцы не станцевали, спасибо что хоть хороводы с детками водил! Эх, надеюсь в следующий раз будет посмелее. Праздник к нам приходит #скороНГ#скороЕлка🎄🎄
Реклама
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.