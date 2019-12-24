Утром во вторник, 24 декабря, накануне новогодних каникул Дмитрий Сытько, старший госавтоинспектор ОГАИ Слуцкого РОВД, съездил в гости к учащимся Маякской средней школы.

Как Слуцкая ГАИ ездила в гости в Маякскую школу. Фото, Слуцк
Фотографии: Анастасия Улащик
Как Слуцкая ГАИ ездила в гости в Маякскую школу. Фото, Слуцк

Как Слуцкая ГАИ ездила в гости в Маякскую школу. Фото, Слуцк

Инспектор разрешил ребятам посидеть в служебной машине, включить звуковую и световую сирены, показал, что использует в своей работе и объяснил для чего.

Как Слуцкая ГАИ ездила в гости в Маякскую школу. Фото, Слуцк
Алексей Наумов, директор Маякской средней школы, и Дмитрий Сытько, старший госавтоинспектор ОГАИ Слуцкого РОВД
Как Слуцкая ГАИ ездила в гости в Маякскую школу. Фото, Слуцк

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Как Слуцкая ГАИ ездила в гости в Маякскую школу. Фото, Слуцк

Дмитрий Сытько напомнил учащимся о поведении во время новогодних каникул как на дороге, во дворах и транспорте, так и на льду.

Как Слуцкая ГАИ ездила в гости в Маякскую школу. Фото, Слуцк

Как Слуцкая ГАИ ездила в гости в Маякскую школу. Фото, Слуцк

Сотрудник ГАИ попросил ребят быть особенно внимательными при переходе нерегулируемых пешеходных переходов, рассказал об использовании наушников и мобильных телефонов, световозвращающих элементов. Каждому, кто до сих пор не успел купить фликер, подарил его.

Как Слуцкая ГАИ ездила в гости в Маякскую школу. Фото, Слуцк

Как Слуцкая ГАИ ездила в гости в Маякскую школу. Фото, Слуцк

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