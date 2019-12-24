«Пизанская башня» и исчезнувший хозяин. Почему сотрудники Слуцкого ЖКХ убирали частную территорию за «просто так»

На фото с первого взгляда сотрудники ведут очередные работы по благоустройству территории. Но за тем, что происходило в понедельник, 23 декабря, стоит долгая история.



В этот день бригада из не менее десяти сотрудников коммунальной службы убирали мусор, срезали кусты на расстоянии 10 метров от кафе. Хотя на самом деле они этого делать не должны. Всё дело в том, что территория дома, где велась уборка, — частная. Но она пустует и зарастает бурьяном, становится свалкой для мусора уже долгие годы.

Хозяин не ухаживает за территорией пустующего дома, хотя обязан это делать. Проблема в том, что местные власти просто не могут его найти. Поэтому коммунальщиков обязали убрать и бурьян, и мусор.

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Сейчас непонятно, что будет дальше с этим домом и участком. Ведь территория возле рынка очень оживлённая: много пешеходов, транспорта, вокруг строятся и развиваются торговые точки, кафе.

Но это ещё не всё. Одна из проблем — дерево, которое многие автомобилисты и посетители рынка считают опасным. Оно нависает над проезжей частью. Люди боятся, что дерево может рухнуть в любой момент.

Чтобы ликвидировать его, понадобятся сотни рублей, так как для этого надо применять кран.

По информации «Кур'ера», люди не раз обращались к местным властям с проблемой, связанной с этим деревом. Однако, как сообщили сотрудники ЖКХ, которые работали на месте, решения исполкома на удаление этого дерева нет. Они лишь убирали мусор на расстоянии 10 метров от кафе.