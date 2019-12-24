«Пизанская башня» и исчезнувший хозяин. Почему сотрудники Слуцкого ЖКХ убирали частную территорию за «просто так»

На фото с первого взгляда сотрудники ведут очередные работы по благоустройству территории. Но за тем, что происходило в понедельник, 23 декабря, стоит долгая история.
В этот день бригада из не менее десяти сотрудников коммунальной службы убирали мусор, срезали кусты на расстоянии 10 метров от кафе. Хотя на самом деле они этого делать не должны.Всё дело в том, что территория дома, где велась уборка, — частная. Но она пустует и зарастает бурьяном, становится свалкой для мусора уже долгие годы.
Хозяин не ухаживает за территорией пустующего дома, хотя обязан это делать. Проблема в том, что местные власти просто не могут его найти. Поэтому коммунальщиков обязали убрать и бурьян, и мусор.
Сейчас непонятно, что будет дальше с этим домом и участком. Ведь территория возле рынка очень оживлённая: много пешеходов, транспорта, вокруг строятся и развиваются торговые точки, кафе.
Но это ещё не всё. Одна из проблем — дерево, которое многие автомобилисты и посетители рынка считают опасным. Оно нависает над проезжей частью. Люди боятся, что дерево может рухнуть в любой момент.
Чтобы ликвидировать его, понадобятся сотни рублей, так как для этого надо применять кран.
По информации «Кур'ера», люди не раз обращались к местным властям с проблемой, связанной с этим деревом. Однако, как сообщили сотрудники ЖКХ, которые работали на месте, решения исполкома на удаление этого дерева нет. Они лишь убирали мусор на расстоянии 10 метров от кафе.
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