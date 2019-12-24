Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж

Во вторник 24 декабря в Минском областном кадетском училище в Слуцке состоялся ежегодный новогодний бал. На нём побывали около 220 учащихся, педагоги и почётные гости.

С подарками и наградами для кадетов приехали Александр Ковальчук, начальник УВД Миноблисполкома, генерал-майор милиции, Татьяна Апранич, начальник Главного управления образования Миноблисполкома, и Михаил Дряпко, заместитель начальника Минского областного управления МЧС.

Также в гостях у кадетов побывали Дмитрий Лиходиевский, начальник Слуцкого райотдела по чрезвычайным ситуациям, Наталья Чернушевич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома, протоиерей Александр Пигаль и Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД.

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