Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж

Олеся Белая
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Во вторник 24 декабря в Минском областном кадетском училище в Слуцке состоялся ежегодный новогодний бал
Фотографии: Олеся Белая

Во вторник 24 декабря в Минском областном кадетском училище в Слуцке состоялся ежегодный новогодний бал. На нём побывали около 220 учащихся, педагоги и почётные гости.

С подарками и наградами для кадетов приехали Александр Ковальчук, начальник УВД Миноблисполкома, генерал-майор милиции, Татьяна Апранич, начальник Главного управления образования Миноблисполкома, и Михаил Дряпко, заместитель начальника Минского областного управления МЧС.

Также в гостях у кадетов побывали Дмитрий Лиходиевский, начальник Слуцкого райотдела по чрезвычайным ситуациям, Наталья Чернушевич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома, протоиерей Александр Пигаль и Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД.

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Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж

Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж
В первом ряду слева направо: Михаил Дряпко, Сергей Метельский (директор училища), Татьяна Апранич, Александр Ковальчук, Наталья Чернушевич, Дмитрий Лиходиевский
Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж

Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж

Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж

Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж

Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж

Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж

Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж

Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж

Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж

Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж

Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж

Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж

Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж

Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж

Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж

Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж

Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж

Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж

Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж

Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж

Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж

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24 декабря 2019 19:26
It is 2015
Участник
It is 2015

О! Гамбсовские стулья из особняка Кисы Воробьянинова.

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24 декабря 2019 19:27