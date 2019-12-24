С января «Белпочта» вводит комиссию за некоторые платежи через ЕРИП в почтовых отделениях

С 1 января 2020 года «Белпочта» будет брать комиссию за проведение платежей через ЕРИП в своих кассах. Платежи наличными или картой через платёжно-справочные терминалы подлежать комиссии не будут.

Об этом сообщается на сайте почтового оператора.

Комиссия за каждый платёж на почте через ЕРИП составит 60 копеек. Её не будут взимать за платежи, совершаемые участниками Великой Отечественной войны, платежи в бюджет, на благотворительные счета, в пользу поставщиков основных и дополнительных коммунальных услуг. Также без комиссии будут проходить платежи в пользу «Белтелекома» за телефон и телефонный сервис интеллектуальной сети (ТСИС), а также в пользу самой «Белпочты».

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