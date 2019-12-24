Вопрос-ответ. Почему периодически не работают отделения банков в 11-м городке Слуцка

Случчанка Марина Масюк, позвонив в редакцию «Кур'ера», попросила узнать, почему отделения Беларусбанка и Белагропромбанка в 11-м городке Слуцка периодически не работают.

«Хотелось бы узнать, по каким причинам отделения сразу двух банков в 11-м городке стали так часто не работать? Взять, к примеру, вчерашний понедельник. Были закрыты сразу два отделения. Как только конец месяца и нужно оплачивать „коммуналку“ и другие платежи, так кассы закрыты. Такая ситуация повторяется раз в две недели. Вчера ноги сбила, пока нашла, где платежи оплатить. Хорошо, что хоть касса на почте работала», — рассказывает женщина.

Как выяснилось, суббота, воскресенье и понедельник в отделении Беларусбанка на улице Социалистической — выходные дни. ЦБУ работает со вторника по пятницу с 10 до 18 часов, обед — с 14 до 15 часов.

Отделение Белагропромбанка в понедельник, 23 декабря, не работало, потому что сотрудник был на больничном.

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«Да, периодически отделение в 11-м городке не работает из-за производственной необходимости. Специалист уходит на больничный. А так отделение работает в обычном режиме», — пояснили в ЦБУ.

Отделение Белагропромбанка на улице Социалистической работает с понедельника по пятницу. Время работы: с 10.20 до 18.10, обеденный перерыв — с 14.10 до 15.00. Суббота, воскресенье — выходной.