27 декабря «ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА» в магазинах КУП «Универмаг «Слуцк»

27 декабря универмаг «Слуцк» приглашает всех!

Последняя «Чёрная пятница» уходящего года!

Торопитесь за покупками!

Скидки на непродовольственные товары от 10 до 70%.

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Ждем Вас в магазинах:

Универмаг «Слуцк» — с 9.00 до 21.00

«Дом обуви» (рынок) — с 9.00 до 16.00

«Детский мир» — ул. Ленина, 138 — с 10.00 до 19.00

«Дом мебели» — ул. Копыльская, 33 — с 10.00 до 19.00

«Все для дома» — ул. Ленина, 313 а (12-й городок) — с 10.00 до 19.00

Покупайте выгодно с универмагом «Слуцк»!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568