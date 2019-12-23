Во второй половине 2020 года будет создана единая служба — Минская областная станция скорой помощи.

В беседе с корреспондентом «Кур'ера» Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ, пояснил, как она будет работать.

«Будет создана единая диспетчерская служба с распределением вызовов. Нас ждёт объединение станций по всей Минской области, единый номер 103 и стирание границ между районами. В будущем на экстренный вызов будут выезжать бригады, которые оказались к пациенту ближе всего, несмотря на территориальную привязанность, — поясняет он. — К примеру, Слуцкий район обслуживают восемь бригад скорой помощи. В маленьких районах — 1−2 бригады. Иногда их недостаточно. При катастрофах, стихийных бедствиях или в других экстренных случаях бригады из Слуцка будут выезжать на помощь в смежные районы — Копыль, Старые Дороги и другие».

Олег Лесников считает, что пациент от этих изменений останется только в выигрыше. «Проект направлен на повышение оперативности, качества, доступности и эффективности скорой медицинской помощи на всех этапах её оказания», — подчёркивает он.

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Сегодня станция скорой помощи подчиняется Слуцкой ЦРБ. В будущем созданный областной центр будет подчиняться напрямую главному управлению по здравоохранению Миноблисполкома.