На выходных под Слуцком спасатели тушили автомобиль и дом. Фото

О происшествиях «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОЧС.

Сгорел автомобиль

Автомобиль загорелся в ночь с 22 на 23 декабря в Брановичах. Около 3.42 хозяин вызвал спасателей. Mercedes-Benz Vito сгорел полностью. Причина пожара устанавливается. Проводится проверка.

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Загорелся дом

В деревню Белый Бор Слуцкого района спасателей вызвали в субботу, 21 декабря, в 17.42. Когда сотрудники РОЧС прибыли на место, в доме горела крыша. В результате пожара сгорела часть мансардного этажа. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Проводится проверка.