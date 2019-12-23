Предприятия, стадион, магазины и кафе… Что приобрёл Слуцк в 2019 году

Накануне Нового года «Кур`ер» подвёл итоги уходящего 2019 года и посмотрел, что нового появилось в Слуцке за год.

Открылись новые предприятия

Открылось новое производство мостовых кранов на Слуцком крановом заводе. Кроме того, на заводе обновили около 70% станков и оборудования.

Завершился первый этап реконструкции птицеводческого комплекса на базе бывшего Слуцкого племптицезавода, принадлежащего группе компаний «Серволюкс». Сегодня это филиал «Генетик» ОАО «Смолевичи Бройлер». Реконструированы три птичника и возведены три новых. В птичниках установлено новое оборудование. Планируется, что в 2020 году «Генетик» будет производить около 13,6 млн штук инкубационных яиц.

Появилось производство по пошиву женской одежды бренда MUA. Это частное предприятие работает на белорусском рынке пять лет, реализует продукцию на экспорт.

Появились объекты спорта и красоты

Открылся стадион технических видов спорта в 12-м городке. На его базе будут проводить республиканские состязания не только по мотоболу, но и фигурному вождению автомобилей и мотоциклов, а также дрифтингу.

Малый бизнес продолжает открывать мини-спортзалы для занятий фитнесом и оздоровительной гимнастикой. За год в Слуцке появился фитнес-центр City Fitness и фитнес-клуб Lady’s fit.

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В Греске открылся спортклуб «Вторая Сила». Старый спортзал превратился в современный спортивный комплекс с душевыми и туалетами, комнатой отдыха.

Появилась имидж-студия Beauty Bar для женщин, ориентиро­ванная на SPA-процедуры и уход за телом и лицом.

Мелкие кафе заменяют крупные объекты общепита

В Слуцке на фоне закрытия крупных предприятий общепита продолжают создаваться мелкие кафе, бары и точки по продаже фастфуда и суши.

В течение года появились кафе Like Cafe, «Хочу суши» в 11-м городке, «Sushi_slutsk» на Комсомольской.

Локальные мини-кафе занимают, как правило, небольшие помещения и имеют ограниченный ассортимент продукции. В 2019 году их открылось несколько: мини-кафе «Снэк Бир» на улице 14-ти Партизан, фастфуд Epicmak в ТЦ «Панорама», мини-кафе «Шашлык-башлык» на улице М. Богдановича, кафе «Таверна» на остановке «Рынок».

Кафе «Чилс», открывшееся на первом этаже жилого дома по улице Ленина, ориентировано на семейное посещение.

Появились новые магазины: мелкие и крупные

В Слуцке впервые появились такие торговые объекты, как « Светофор », « Копеечка », « Санта ». В течение года в городе открылись также несколько магазинов « Хит! » сети «Евроопт».

Открылся ряд магазинов непродовольственных товаров: магазин низких цен «Эконом», магазин для всей семьи Minimax, магазин «Детский мир», магазин Galanteya, магазин отопления и сантехники tm24. by, магазин и сервисный центр аккумуляторной техники «Долорит», эко-лавка «Облепиха», пункты выдачи товаров интернет-магазинов 7745. by и 21vek.by.

В микрорайоне «Сахарный» открыли новую аптеку.

А в районе вокзала появилась первая в Слуцке автокомиссионка «АвтоХаус».

Обновилась инфраструктура

В этом году завершилось строительство новой дороги и пешеходной зоны в микрорайоне «Чехова», выходящей на улицу Магистральную. Установлены светодиодные фонари, остановочные павильоны.

В центре Слуцка возле памятника Софии Слуцкой установлен памятный знак «Часовня Победы». Основой знака является выполненный из бронзы точный макет Николаевского кафедрального собора, возведённого в Слуцке 130 лет назад и взорванного 85 лет назад.

У Белинвестбанка в самом центре города открылся новый офис.