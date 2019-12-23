Кому в Беларуси в первую очередь увеличат пособия по безработице. И что включат в стаж

В Министерстве труда и соцзащиты рассказали, каким категориям белорусов могут увеличить размер пособий по безработице. Готовится проект закона о внесении изменений в закон о занятости.

О пособиях по безработице

«Выходим с инициативой увеличить пособия, в частности, безработным с территорий с напряжённой ситуацией на рынке труда. Вторая категория — это люди в возрасте старше 50, которым действительно сложно конкурировать», — отметила Ирина Костевич, глава Минтруда Беларуси, в интервью телеканалу «Беларусь 1». Люди старше 50 лет в среднем ищут работу 11 месяцев и их надо финансово поддержать, сказала министр.

По её мнению, ситуацию на рынке труда достаточно стабильна. Уровень безработицы составляет 3,9%, и, по международным стандартам, это достаточно низкий уровень. Уровень занятости растёт и составляет почти 84%.

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О трудовом стаже

На саммите в Санкт-Петербурге принято соглашение, которое гласит: пенсию будут получать за периоды работы не только у себя на родине, но и в других странах «пятёрки». Значит, трудовой стаж, например, белоруса в другой стране ЕАЭС будет учитываться в пенсии.

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Об эффекте от повышения пенсионного возраста

Ирина Костевич отметила, что повышение пенсионного возраста на фоне старения населения прежде всего позволяет удержать количество людей трудоспособного возраста. Министр добавила, что повышение пенсионного возраста даёт возможность ежегодно повышать пенсии.

Она напомнила, что средняя пенсия за ноябрь (по возрасту) составила 446 рублей. Она увеличилась к прошлому году более чем на 50 рублей, темп роста составил более 113%.

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