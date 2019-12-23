На каких предприятиях Слуцка в этом году рабочие получали травмы. Был случай даже со смертельным исходом

За 10 месяцев 2019 года в Слуцком районе зарегистрировано 32 случая производственного травматизма (на 2 случая больше, чем в прошлом году). При этом один из них — со смертельным исходом.

Также отмечен рост несчастных случаев на производстве с тяжёлым исходом — с 5 до 9, или на 80%. Об этом «Слуцкому краю» сообщил Алексей Кутас, заместитель прокурора Слуцкого района.

Несчастные случаи на производстве

Несчастный случай на производстве со смертельным исходом произошёл с работником СХФ «Кривая Гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

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А несчастные случаи с тяжёлыми последствиями зарегистрированы на территориях

ОАО «Витко-Агро»,

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»,

ОАО «Агрофирма «Лучники»,

ДУП «Сельский строительный комбинат» УП «Минскоблсельстрой»,

ОАО «Весейский Покров»,

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»,

КУП «Слуцкое ЖКХ»,

СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»,

ОАО «Крановый завод».

Почему происходили несчастные случаи

После расследования анализ причин производственного травматизма показал, что наибольшее количество несчастных случаев, в том числе одного со смертельным исходом, произошло в результате нарушения

потерпевшими трудовой и производственной дисциплины,

локальных нормативных правовых актов по охране труда,

нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения,

а также ненадлежащего выполнения руководителями и специалистами обязанностей по охране труда.

В целях профилактики производственного травматизма прокуратура района провела контрольно-надзорные мероприятия и выявила многочисленные нарушения требований законодательства об охране труда.

Например, в ОАО «Слуцкий Агросервис» и в ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» на рабочем месте в рабочее время находились рабочие в нетрезвом виде. Их привлекали к дисциплинарной ответственности, а соответствующая информация в Слуцкий РОВД для привлечения указанных лиц к административной ответственности не направлялась.