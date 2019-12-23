На каких предприятиях Слуцка в этом году рабочие получали травмы. Был случай даже со смертельным исходом

За 10 месяцев 2019 года в Слуцком районе зарегистрировано 32 случая производственного травматизма (на 2 случая больше, чем в прошлом году). При этом один из них — со смертельным исходом.
Также отмечен рост несчастных случаев на производстве с тяжёлым исходом — с 5 до 9, или на 80%. Об этом «Слуцкому краю» сообщил Алексей Кутас, заместитель прокурора Слуцкого района.
Несчастные случаи на производстве
Несчастный случай на производстве со смертельным исходом произошёл с работником СХФ «Кривая Гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
А несчастные случаи с тяжёлыми последствиями зарегистрированы на территориях
- ОАО «Витко-Агро»,
- ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»,
- ОАО «Агрофирма «Лучники»,
- ДУП «Сельский строительный комбинат» УП «Минскоблсельстрой»,
- ОАО «Весейский Покров»,
- ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»,
- КУП «Слуцкое ЖКХ»,
- СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»,
- ОАО «Крановый завод».
Почему происходили несчастные случаи
После расследования анализ причин производственного травматизма показал, что наибольшее количество несчастных случаев, в том числе одного со смертельным исходом, произошло в результате нарушения
- потерпевшими трудовой и производственной дисциплины,
- локальных нормативных правовых актов по охране труда,
- нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения,
- а также ненадлежащего выполнения руководителями и специалистами обязанностей по охране труда.
В целях профилактики производственного травматизма прокуратура района провела контрольно-надзорные мероприятия и выявила многочисленные нарушения требований законодательства об охране труда.
Например, в ОАО «Слуцкий Агросервис» и в ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» на рабочем месте в рабочее время находились рабочие в нетрезвом виде. Их привлекали к дисциплинарной ответственности, а соответствующая информация в Слуцкий РОВД для привлечения указанных лиц к административной ответственности не направлялась.
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