На каких предприятиях Слуцка в этом году рабочие получали травмы. Был случай даже со смертельным исходом

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За 10 месяцев 2019 года в Слуцком районе зарегистрировано 32 случая производственного травматизма (на 2 случая больше, чем в прошлом году). При этом один из них — со смертельным исходом.

Также отмечен рост несчастных случаев на производстве с тяжёлым исходом — с 5 до 9, или на 80%. Об этом «Слуцкому краю» сообщил Алексей Кутас, заместитель прокурора Слуцкого района.

Несчастные случаи на производстве

Несчастный случай на производстве со смертельным исходом произошёл с работником СХФ «Кривая Гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

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А несчастные случаи с тяжёлыми последствиями зарегистрированы на территориях

  • ОАО «Витко-Агро»,
  • ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»,
  • ОАО «Агрофирма «Лучники»,
  • ДУП «Сельский строительный комбинат» УП «Минскоблсельстрой»,
  • ОАО «Весейский Покров»,
  • ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»,
  • КУП «Слуцкое ЖКХ»,
  • СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»,
  • ОАО «Крановый завод».

Почему происходили несчастные случаи

После расследования анализ причин производственного травматизма показал, что наибольшее количество несчастных случаев, в том числе одного со смертельным исходом, произошло в результате нарушения

  • потерпевшими трудовой и производственной дисциплины,
  • локальных нормативных правовых актов по охране труда,
  • нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения,
  • а также ненадлежащего выполнения руководителями и специалистами обязанностей по охране труда.

В целях профилактики производственного травматизма прокуратура района провела контрольно-надзорные мероприятия и выявила многочисленные нарушения требований законодательства об охране труда.

Например, в ОАО «Слуцкий Агросервис» и в ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» на рабочем месте в рабочее время находились рабочие в нетрезвом виде. Их привлекали к дисциплинарной ответственности, а соответствующая информация в Слуцкий РОВД для привлечения указанных лиц к административной ответственности не направлялась.

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