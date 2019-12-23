Прочитала мнение случчанки о ситуации, когда в Слуцке на пешеходных переходах сбивают людей. Так вот. Я — и водитель, и пешеход. Я тоже дважды смотрю, прежде чем ступить на дорогу, и со многим сказанным согласна. Но есть нюансы.

Многие пешеходы резко выходят на пешеходные переходы. Идут, идут, потом резко поворачивают и начинают переходить. Водитель не может вдруг увидеть пешехода, может не успеть затормозить.

Ещё есть ситуации, когда люди встречаются на пешеходных переходах и начинают разговаривать у края дороги. Такая ситуация была сегодня (20 декабря. — Прим. ред.) около центральной аптеки.

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Когда в авто широкие боковые стойки, пешехода можно не увидеть. И тогда приходится смотреть дважды. Такие ситуации тоже бывают. В любом случае лучше перестраховаться.

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