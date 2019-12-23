В помощь Анастасии Демидович. Пять причин, почему стоит посетить благотворительную ярмарку «Кур'ера»

В среду, 25 декабря, с 12 до 16 часов в клубе Parking пройдёт новогодняя благотворительная ярмарка в помощь Анастасии Демидович. «Кур'ер» и Lampa называют пять причин, по которым стоит её посетить.

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1.Чтобы помочь Анастасии и поддержать её

На ярмарке вы можете приобрести новогодние подарки для себя и своих близких. Покупая любую вещь, вы помогаете Анастасии Демидович, так как все вырученные средства от продажи сладостей, картин, букетов из продуктов, вещей пойдут на лечение случчанки.

Как сообщила Вероника Алексеева, подруга и коллега девушки, 25 декабря начальство слуцкого магазина «5 Элемент», где работают случчанки, будет по очереди отпускать работников на ярмарку.

Желающие смогут лично поздравить Анастасию с днём рождения (24 декабря) и новогодними праздниками, она будет присутствовать на мероприятии.

2. Чтобы получить подарки от Мода Макс»

Первые 100 покупателей получат скидочные карты от сети магазинов секонд-хенд «Мода Макс». Скидка — 25%. Она действует до 7 января 2020 года.

3. Чтобы выпить чай со сладостями от случчан

На протяжении ярмарки в клубе Parking будет работать бар. Все желающие смогут выпить чай, кофе, шампанское с лакомствами от случчанок.

Случчанка Марина Бригунец выставит на продажу сладости ручной работы: десерты с разными вкусами, мини-медовик с ягодами, синнабоны, зефир, торт «Крещатый яр».

Её коллега по ремеслу Марина Разуменко предложит подарочные наборы расписных пряников и зефир.

Наталья Нарывская предоставит наборы клубники в шоколаде.

Специально для маленьких случчан будет организован мастер-класс по росписи пряников. Его проведёт случчанка Алёна Антоненко. Под её руководством дети сделают красивые рисунки на лакомстве и заберут его с собой. Стоимость — 10 рублей за одного ребёнка.

4. Чтобы купить нужные вещи

Случчане передают для ярмарки разные вещи (одежду и обувь) — мужские, женские и детские. Есть книги, игрушки, массажёр для спины, пароварка, детский рюкзак и многое другое.

Цель ярмарки - собрать деньги в помощь Анастасии Демидович, но мы также хотим сохранить формат фримаркета, когда любую вещь можно взять бесплатно. Поэтому будем рады добровольному пожертвованию (донейшен: дадите столько — сколько посчитаете нужным).

Кроме этого, на ярмарке вы сможете купить по фиксированной цене картины слуцкого художника Дениса Кочнева, который рисует аэрозольными баллончиками, и случчанки Анастасии Гриненко, а также букеты из продуктов от творческой мастерской «Изюм».

5. Чтобы послушать живой звук в исполнении Екатерины Скрынниковой

В 14 часов в клубе Parking выступит случчанка Екатерина Скрынникова со своим ретро-репертуаром. Это повод посетить ярмарку и культурно провести время.