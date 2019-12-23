ГАИ ищет свидетелей и очевидцев двух ДТП в Слуцке, в которых пострадал и погиб пешеход

ДТП 29 ноября

Около 20.30 в Слуцке на улице М. Богдановича рядом с домом № 124 водитель совершил наезд на пешехода. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

ДТП 30 ноября

Около 11.30 в Слуцке на улице Ленина в районе газовой автозаправки водитель за рулём «МАЗ» совершил наезд на пешехода. Случчанка получила телесные повреждения и скончалась.

Слуцкая ГАИ просит всех лиц, которые располагают информацией о данных ДТП, обратиться по телефонам: (8029) 639 69 92 или 102. И заранее благодарит за сотрудничество!