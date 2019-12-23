Insta-рецепт. Беляши по-татарски

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как готовить беляши по-татарски на слуцких дрожжах (Interferm).

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