Insta-рецепт. Беляши по-татарски

Алиса Листапад
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Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как готовить беляши по-татарски на слуцких дрожжах (Interferm).

инстарецепт. Беляши по-татарски на слуцких дрожжах (Interferm).

Больше вкусных рецептов ищите в Instagram Амины.

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