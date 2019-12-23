Хорошая привычка. Как ведение ежедневника изменило жизнь случчанки

Моя хорошая привычка — вести ежедневник. В него я стараюсь записывать все дела, которые необходимо сделать в течение дня, месяца и года.

Как появилась эта привычка

Я стала вести ежедневник только с сентября. В это время для школьников начался учебный год, и я поняла, что дневник с расписанием помогает им ориентироваться, какое домашнее задание нужно сделать.

Посмотрела много видео на YouTube-канале про ежедневники по системе Bullet journal, и она оказалась мне очень близка. Эта система предполагает заполнение ежедневника так, как хочется именно тебе, добавляя необходимые только тебе развороты.

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Какие есть результаты

Например, цели на месяц или год, любимые фильмы и книги, список любимых блюд или хобби. И я решила попробовать сама, тем более что для этого не нужно покупать специальные ежедневники, а достаточно обычного блокнота или даже тетради.

Я заметила действительно много плюсов не только в этой системе, но и вообще в ведении ежедневника:

Стало намного удобнее планировать своё время, так как я могу в любой момент посмотреть, какие дела необходимо сделать, а когда у меня есть свободные дни.

Мне достаточно посмотреть, какие дела или заметки записаны в тот или иной день, и я сразу вспоминаю, что в этот день делала, практически до мельчайших подробностей.

Стало проще находить себе занятие в свободное время. Вместо того, чтобы сидеть и два часа думать, чем заняться, я открываю ежедневник и выбираю, например, один из любимых фильмов или книг, одно из своих хобби.

Так называемые трекеры привычек в моём ежедневнике помогают контролировать и не забывать выполнять какие-либо задания. Сделал их — закрасил квадратик. А чтобы все квадратики были закрашены, нужно выполнять все задания, вот и мотивация.

Виктория Кот, vickycat27