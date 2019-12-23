За два дня были зверски убиты несколько тысяч человек… Трагедия слуцкого гетто

Осенью 1941 года Слуцк стал одним из первых городов Беларуси, где фашистские оккупационные власти учинили массовую расправу над еврейским населением. Страшные события произошли 27−28 октября 1941 года.

Тогда за два дня в ходе погрома в Слуцке были зверски убиты несколько тысяч человек. Трагедия в ужасной форме повторится 8 февраля 1943 года.

В начале войны

После захвата Слуцка немецкие оккупационные власти буквально с первых дней начали преследование еврейского населения. Уже в июле в городе прошла паспортизация жителей.

В каждый дом заходили представители городской управы и брали на учёт оставшихся в городе людей. В карточках указывался пол, возраст, специальность. Каждый еврей обязан был носить жёлтые матерчатые звёзды Давида на верхней одежде. Данные учёта использовали для расселения жителей еврейской национальности. Одних отправляли в гетто, которое было создано на территории

10-го военного городка. Некоторым разрешали жить в своих домах — это, как правило, были квалифицированные ремесленники, специалисты и члены их семей.

Из воспоминаний Бориса Иосифовича Фалевича (в 1941-м ему было 12 лет): «Нашу семью отправили в гетто. В комнаты деревянных бараков загоняли по 6−7 семей. Взрослых полицейские ежедневно гоняли на тяжёлые работы. Чтобы люди не умерли от голода, выдавали карточки, по которым отпускались продукты (работающим в день выдавали 200 г хлеба, а на иждивенца — 50 г). Мы голодали, и мне приходилось искать хоть какую-то поживу на заброшенных огородах. Внешностью я не был похож на еврейского мальчика и выходил в город без нашитых звёзд. Ходить евреям по тротуарам не разрешалось, только по мостовой. Просить милостыню и торговать запрещалось под угрозой расстрела. Среди жителей гетто бытовало мнение, что немцы убивать „ни за что“ не станут, хотя до нас доходили сведения о жутких подробностях преследования евреев в Польше. Во время одного из выходов в город от взрослых узнал, что немцы за городом расстреляли 15 еврейских мужчин. Это уже насторожило всех».

Реклама

Из воспоминаний Алексея Андреевича Новика (в годы войны партизанский связной):

«Все жители гетто были измучены голодом и непосильными работами, ходили словно призраки. Были те, кто не выдерживал мучений и кончал жизнь самоубийством. Особенно было жалко смотреть на детей, которые не хуже взрослых понимали трагизм своего положения. Мне пришлось видеть, как исхудалая бледнолицая семилетняя девочка-еврейка шла по обочине тротуара, а одна женщина дала ей полбуханки хлеба и кусочек сыра. Девочка бросилась в ноги женщине, плакала навзрыд и целовала ей руки».

Первые расстрелы

Оккупационные власти, которые возглавлял комендант (позже гебитскомиссар) Генрих Карл, уже с осени стали проводить планомерные акции по уничтожению евреев. Небольшими партиями нетрудоспособных обитателей гетто вывозили за город в урочище Гореваха и расстреливали. Трупы сбрасывали во рвы, которые заранее были вырыты военнопленными из концлагеря. По имеющимся свидетельствам, немцы-охранники и полицейские хватали из числа узников гетто заложников. Их родственникам сообщали, что если не будет собрано нужное количество денег и золота, то заложников расстреляют. Такие случаи повторялись регулярно.

В начале октября к гетто подогнали несколько грузовиков, на которые усадили свыше 500 человек (в основном пожилого возраста). Полицейские объясняли, что повезут за город убирать картофель. С этих «сельхозработ» назад уже никто не вернулся. Их расстреляли в Горевахе.

Жуткий конец октября

Рано утром 27 октября 1941 года в Слуцк прибыл 12-й литовский полицейский батальон безопасности. Коменданту города Генриху Карлу сообщили, что батальону поручено за два дня полностью очистить город от евреев. Он пытался отложить начало акции хотя бы на сутки, поскольку считал, что такую массовую акцию уничтожения нужно подготовить. Но командир батальона Антанас Импулявичус категорически отказался это сделать. Расправы в городе начались немедленно.

В докладе генеральному комиссару г. Минска от 30 октября 1941 г. комендант Слуцка сообщал: «Я должен с сожалением признать, что действия литовцев граничили с садизмом. Весь город выглядел ужасающе. С неописуемой жестокостью литовцы из полицейского батальона выгоняли из домов евреев. По всему городу слышались выстрелы, на некоторых улицах появились горы трупов. Перед убийством евреев жестоко избивали чем только могли: палками, резиновыми шлангами, прикладами, не щадя ни женщин, ни детей… Должен отметить, что во время акции солдаты полицейского батальона грабили не только евреев, были разграблены дома многих белорусов. Они забирали всё, что только могло пригодиться: обувь, кожу, ткани, золото и другие ценности. По рассказам солдат, они буквально вместе с кожей стаскивали кольца с пальцев своих жертв».

Обитателей гетто выгоняли на улицу, строили в колонны по четыре человека. Их под охраной полицейских вели по главной улице города в урочище Гореваха. Старых и больных грузили в автомашины и отправляли вслед за колоннами. Люди шли молча, не плакали, покорно двигаясь навстречу своей судьбе.

Технология убийств

В 1977 году в нашем городе проходил суд над Андреем Бузуком, который в годы войны служил в полиции и конвоировал несчастных к месту расстрела. На суде он рассказал, как всё вершилось.

Обречённых доставляли к месту расстрела пешком по 70−80 человек в партии. При этом их жестоко избивали, сопротивляющихся расстреливали по дороге. В метрах пятидесяти от ям людей останавливали. Непосредственно к месту казни вели группами по 20−25 человек. Там их заставляли раздеваться и загоняли в яму, принуждая ложиться лицом вниз. Затем расстреливали. Тела людей слегка присыпались землёй. Потом наступала очередь следующей партии. Расстрелы в Слуцке продолжились и 28 октября.

Этот материал является частью цикла публикаций о Слуцке и случчанах в годы Великой Отечественной войны. Как захватывали Слуцк, чем жили случчане в оккупации, как работало подполье, как освобождали и восстанавливали город. Все материалы цикла — здесь.