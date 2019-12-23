Какие работы ведутся в будущем магазине «Виталюр» в центре Слуцка. Фотофакт

На первом этаже здания бывшего ресторана «Вежа Града» делают перепланировку, стяжку пола. Для последнего привезли щебень. Ещё в понедельник, 23 декабря, приехали электрики, которые делают проводку.

Об этом «Кур'еру» рассказали рабочие, которые занимаются перестройкой здания.

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Напомним, что ремонт в здании бывшего ресторана «Вежа Града» начался в мае этого года. Новые владельцы делают перепланировку и изменяют внешний вид здания. Ранее «Кур'ер» сообщал, что магазин «Виталюр» откроется в 2020 году.

В ТЕМУ. Как будут выглядеть магазин «Виталюр» и его территория в центре Слуцка. В одной картинке

КОНТЕКСТ. Летом 2015 года при посредничестве Минского областного центра инвестиций и приватизации лот с рестораном «Вежа Града» был выставлен для изучения спроса. Начальная цена была от $ 920 000 в эквиваленте (эта цена уже была указана с 30% скидкой). На январь 2017 года ресторан был закрыт для посетителей. За три года стоимость уменьшилась более чем в три раза. В итоге в ноябре 2018 года его продали сети «Виталюр» за 630 тысяч рублей (в эквиваленте по курсу Нацбанка на 5 ноября — около $ 297 577).