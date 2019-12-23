С января в Беларуси заработает база данных многодетных семей

В Беларуси создали базу данных многодетных семей. Она начнёт работать с 1 января 2020 года. В базу внесена информация о 106 тысячах многодетных семей.

Об этом в интервью каналу «Беларусь 1» рассказала Ирина Костевич, глава Минтруда Беларуси.

Министр уточнила, что на данный момент база ещё не заполнена до конца, пока в неё внесли только личные данные, например, ФИО, гражданство и место проживания.

Реклама

С 1 января, по словам Ирины Костевич, начнётся внесение остальной информации: о выдаче удостоверения многодетной семьи, награждении орденом Матери, пособиях и семейном капитале.

«Это делается для того, чтобы перейти от заявительного принципа к выявительному. Чтобы не потерять никого», — пояснила руководитель ведомства.