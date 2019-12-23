Немецкий атлас микроорганизмов брожения выпустил советский «Пищепромиздат» в 1935 году. Эта книга — первое подобное издание на русском языке. «Кур'ер» вместе с партнёром материала — компанией Interferm (Слуцкий дрожжевой завод) — посмотрел, что там есть интересного.

Автором атласа является М.Глаубиц, научный сотрудник Института бродильных производств в Берлине. Имя учёного не удалось найти в интернете. Во всех источниках указаны только инициалы.

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Глаубиц сам создавал рисунки спиртовых, винных, хлебопекарных и диких дрожжей, бактерий и плесневелых грибов, смотря в микроскоп. На немецком языке атлас издали в 1932 году.

В интернете есть объявления, где эту книгу продают за 8 000 российских рублей (в эквиваленте по курсу Нацбанка — 269 белорусских рублей), но в лучшем состоянии, чем экземпляр «Кур'ера».

Хлебопекарные дрожжи

В атласе описаны миланские прессованные дрожжи, потому что их выделили из расы дрожжей завода в Милане.

Редакторы русского издания переработали описание большей части микроорганизмов, которые играли роль в бродильных производствах в СССР. Так появились хлебопекарные дрожжи Ростовской расы. Говорится, что «подъёмная сила дрожжей, выраженная в увеличении объёма хлебцев, равнялась 185−195%».

Пивные дрожжи

В атласе под № 18 описаны пивные дрожжи Заац. Их выделили на пивоваренном заводе в Зааце (так в Германии называли чешский город Жатец). С давних времён этот город считается центром района хмелеводства и пивоварения, или «столицей хмеля».

Про эти дрожжи в атласе написано так: «Они обладают способностью сообщать хороший аромат и вкус сбродившему суслу».

Винные дрожжи

«Винные дрожжи Бордо находятся на винограде. /./ Часто применяются для сбраживания соков синего винограда, черники, бузины, а также чёрной смородины. Этим винам придают букет, сходный с букетом бордосских вин».

«Токайские винные дрожжи выделены, как и прочие винные дрожжи, с поверхности зрелого винограда. /./ Принадлежат к числу наилучших „ароматных“ дрожжей и часто применяются для приготовления крепких, богатых спиртом, десертных и лиёерных вин с букетом».

Разные бактерии

В атласе расписаны микроорганизмы кислой капусты. Так, в сквашивании белокочанной капусты принимают участие различные молочнокислые бактерии. Важнейшие из них:

бактерия кислого молока;

бактерия солёных огурцов;

педиококк молочной кислоты.

Ещё в книге есть грибки болгарской простокваши «ягурт». Ещё их называют «болгарская палочка».

Цитата из атласа: «Ягурт — национальный напиток болгар, приготовленный ими из овечьего молока, получил большое распространение вследствие указания многих учёных, особенно И.И. Мечникова, на большую роль молочнокислых бактерий, которую они играют в кишечнике человека».