Третье ДТП в том же месте за неделю. Под Слуцком Citroen столкнулся с автобусом c детьми

В ДТП на 89-м км трассы Р23 возле деревни Леньки попал автобус, который вёз детей на новогодний праздник. Авария произошла в воскресенье, 22 декабря, около 9 утра.

Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцкой ГАИ.

31-летний водитель за рулём Citroen Berlingo выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу автобусу, который вёз детей на праздничные новогодние мероприятия.

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В результате ДТП травмы получили водитель автобуса и пассажир автомобиля Citroen Berlingo. Дети в аварии не пострадали.

В ГАИ отметили, что автобус оперативно заменили, и в сопровождении автомобиля ГАИ дети продолжили путь на праздник.

Видео: МВД РБ

Это уже третья авария в том же месте за последнюю неделю.

Первое ДТП в этом же месте произошло 18 декабря. Водитель школьного автобуса, выезжая на трассу Р23 со второстепенной дороги, не уступил «Газели». В ДТП пострадал водитель грузовика: его зажало в кабине, мужчину деблокировали спасатели.

Второе — 19 декабря. 59-летний случчанин на Skoda, поворачивая на трассу Р23, не уступил 44-летнему жителю Солигорска на Mercedes-Benz. Автомобили столкнулись. Водители в аварии не пострадали; в ДТП серьёзно повреждены автомобили: их увезли на эвакуаторе.