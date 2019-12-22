Мы живём в мире, где становятся реальными вещи совершенно невероятные. Например, врачи могут взять да и напечатать недостающий орган на 3D-принтере. А потом робот может взять да и провести операцию. Не говоря уже о том, что из водорослей успешно производится искусственная кожа, а из грибов — колбаса. Короче говоря, нам с вами несказанно повезло жить здесь и сейчас. Другое дело, что не все вопросы решены, так что тем, кто будет жить там и потом, возможно, повезло чуть больше. Например, до сих пор не создано лекарство от рака, хотя учёные очень стараются (и будем надеяться, у них всё получится).

А ещё — таблетка от старости, которая сводит на нет любые омолаживающие процедуры. Если верить Остину Пауэрсу (или, точнее, Джею Роучу), заморозка на энное количество лет могла бы сработать. Но эксперименты показывают, что погружение в холодную воду даже мышцы толком не восстанавливает, что уж рассуждать о большем.

Сенолитики и что о них нужно знать

Так что насчёт лекарства, которое могло бы предотвратить большинство возрастных болезней, включая хрупкость костей, проблемы с памятью, дегенерацию жёлтого пятна (нарушение зрения) и некоторые виды рака? Вероятно, это могут сделать сенолитики — класс препаратов, способных убивать дефектные клетки, которых становится всё больше с возрастом. Последние, в свою очередь, оказывают значительное влияние на воспалительные процессы, а также «заражают» здоровые клетки, что приводит к старению органов и тканей. Сенолитики — новая история в антивозрастной медицине, тесно связанная с наукой о старении геронтологией, популярность которой завязана на увеличении продолжительности жизни человечества и необходимости продления активного долголетия. И перспективы их весьма многообещающие.

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Здоровое старение — глобальный проект, положительные результаты которого скажутся не только и не столько на населении. По сути, речь здесь идёт о той же проблеме, которую планирует решить таргетированная терапия. Если врачи будут обследовать каждого пациента тщательнее и назначать препараты точечно, люди смогут дольше поддерживать активную жизнь, а значит, меньше нагружать экономику страны.

В уже вполне далёком 2011 году исследователи из клиники Мэйо доказали, что удаление дефектных клеток из организма может заметно улучшить здоровье и продолжительность жизни грызунов почтенного возраста. В 2016 году аналогичные результаты были получены для мышей в полном расцвете сил. Всё это выглядело настолько впечатляюще, что ряд инвесторов, включая владельца Amazon Джеффа Безоса и основателя PayPal Питера Тиля, предложил учёным свои деньги на развитие проекта. Плохая новость состояла в том, что технологии, подходящие для мышей, не могли были быть повторены с людьми. Так что новая компания Unity Biotech начала собирать деньги на производство препаратов, которые могли бы убивать «плохие» клетки, но максимально безопасно для человека.

Этическая сторона вопроса намекает, что полноценные исследования на людях не проводили. В основном это были всё те же грызуны или чашки Петри, хотя одно небольшое исследование показало, что сенолитики могут облегчить физическую дисфункцию. В любом случае, даже если бы сенолитики были чудо как хороши, нам понадобился бы сенолитик, который решает возрастные трудности комплексно. А ни о чём таком пока не готовы говорить даже самые оптимистичные из исследователей.

3D-принтеры и микробиом

Это правда, что о биопечати учёные в основном говорят в контексте трансплантологии: известно, что многие люди умирают в ожидании донора, так что возможность напечатать подходящий орган для каждого пациента смогла бы решить основную проблему этой области медицины. С другой стороны, возможности 3D-принтеров хороши и для торможения процессов старения. Просто потому, что в основном смерть от старости наступает из-за того, что жизненно важный орган изнашивается и перестаёт работать должным образом. И если бы его было легко заменить, качество и продолжительность жизни точно стали бы выше.

А пока органы не печатаются на потоке, учёные обращают внимание на бактерии, грибы и вирусы в нашем организме, также известные как микробиом. Всё это, как показывают многочисленные исследования, оказывает огромное влияние на то, что происходит с телом. И да, на скорость старения, очевидно, тоже. Недавние исследования на червях показали, что микробиом как минимум связан с тем, насколько хорошо живой организм реагирует на те или иные препараты, что, в свою очередь, напрямую связано с продолжительностью жизни.

Ещё 3 способа затормозить старение:

1. Прерывистый пост. Эксперименты показали, что мыши, практикующие прерывистый пост (питание через день, оно же интервальное голодание), живут на 30−50% дольше, чем группа мышей на традиционной диете. Кроме того, у грызунов из первой группы в определённом возрасте было меньше стареющих клеток, чем у грызунов из второй группы в том же возрасте.

2. Здоровый образ жизни. О каких бы инновационных методах, замедляющих старение, нам ни говорили учёные, самым эффективным (по крайней мере пока) окажется самый простой и хорошо знакомый — ЗОЖ. Исследование 2014 года показало, что специальная терапевтическая программа, включающая в себя систему питания, физические упражнения, качественный сон, стимуляцию мозга и некоторые другие методики, привела к улучшению памяти у пациентов с болезнью Альцгеймера за три — шесть месяцев.

3. Красное вино. Оно содержит ресвератрол — химическое вещество, заставляющее организм производить больше белков, способствующих выживанию клеток. Исследования предполагают, что ресвератрол помогает предотвратить сердечные заболевания, в то время как антиоксиданты в красном вине защищают сосуды от повреждений. Впрочем, риски употребления любых видов алкоголя высоки, и об этом тоже не стоит забывать.

Вампирская терапия и заморозка на будущее

Иногда в попытках найти фонтан молодости учёные предлагают варианты пугающие и невероятные. Первый из способов — вампирская терапия (или, проще говоря, переливание молодой крови). Одно исследование показало, что пациенты с деменцией, которым было сделано переливание плазмы крови от доноров в возрасте от восемнадцати до тридцати лет, демонстрировали признаки улучшения состояния. В то же время американский стартап «Амброзия» заявил, что их специалистам удалось улучшить состояние пациента с болезнью Альцгеймера после переливания крови. Научная общественность, впрочем, предупреждает, что эксперименты были проведены без учёта эффекта плацебо, а значит, не могут считаться методологически выверенными. Кроме того, сама по себе процедура, даже если отвлечься от всего остального, сопряжена со значительными рисками, в частности попадания в организм реципиента смертельно опасной инфекции.

А как насчёт заморозки? Предложения тормозить старение путём криогенной заморозки мозга или тела, чтобы восстановить их на том этапе развития общества, когда появятся соответствующие технологии, существуют давно. И некоторые компании уже предлагают своим клиентам эту опцию. Огромная проблема здесь в том, что нельзя сказать, насколько это перспективно, поскольку пока ни один человек (и даже ни один мозг) не вернулся к жизни из своего ледяного хранилища.

Неочевидные преимущества старости

Интересный факт: в середине 1800-х годов люди в среднем жили около сорока лет, а сегодня средняя продолжительность жизни стремится к восьмидесяти годам. И хотя скачок впечатляет, важно понимать, что произошло это не просто так, но из-за значительного сокращения уровня детской и младенческой смертности, а также благодаря развитию медицины, которая позволяет выявлять некоторые потенциально опасные заболевания на ранней стадии и справляться с ними до наступления необратимых последствий.

По данным ВОЗ, старость начинается после шестидесяти лет. И у неё, кстати, есть преимущества, о которых мы редко задумываемся. Например, исследования показывают, что люди старшего возраста лучше справляются с решением некоторых задач за счёт «кристаллизованного интеллекта», полученных за всю жизнь знаний и опыта. А ещё у них более качественный секс, меньше мигреней и потливости (мелочь, а приятно, особенно если говорить о переполненном метро). Кстати, современные долгожители также более здоровы, чем когда-либо раньше, и это тоже не может не радовать.