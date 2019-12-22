Происшествия на выходных: в Беларуси изъяли самую крупную партию героина в истории

Одним абзацем:

На «Минской» трассе Р23 возле деревни Леньки в воскресенье 22 декабря около 9 утра автобус, который вёз детей на новогодний праздник, столкнулся с «Ситроеном». 31-летний водитель «Ситроена» выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу автобусу с детьми. В итоге травмированы водитель автобуса и пассажир автомобиля. Дети не пострадали, автобус оперативно заменили, и в сопровождении экипажа ГАИ он поехал на праздник.

В Германии опрокинулась фура из Беларуси. Водитель погиб

В субботу 21 декабря днём в немецком городе Мелле 35-летний водитель фуры на закруглении дороги не справился с управлением. Фура вылетела в кювет, опрокинулась и врезалась в дерево. Водитель умер на месте, 39-летний пассажир вылетел из кабины и получил тяжёлые травмы. Его на спасательном вертолёте доставили в реанимацию. Водитель и пассажир — белорусы.

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TUT.BY

В Витебске загорелась поликлиника. Спасатели эвакуировали 30 человек

В субботу 21 декабря днём загорелись провода в электрощитовой в витебской поликлинике № 3. Когда пожарные приехали, дым шёл из трансформаторной подстанции, пристроенной к зданию. Спасатели эвакуировали 30 человек, никто не пострадал. Пожар повредил кабели, закопчены стены и потолок в подстанции.

МЧС

В Молодечно «Заминировали» три гимназии и школу

В субботу 21 декабря в 17.44 в МЧС сообщили о «минировании» гимназий № 6,7 и 9 и школы № 8 в Молодечно. Всего из 4-х учебных заведений спасатели эвакуировали 24 детей и 2 взрослых. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Когда лжеминёров найдут, им грозит ответственность до 7 лет лишения свободы.

Минск-Новости

На трассе М1 легковушка влетела под грузовик. Погибли две молодые женщины

Вечером в субботу 21 декабря 44-летний водитель на «Мерседесе» врезался сзади в грузовик «Рено Магнум», который остановился для поворота налево. На месте погибли 25-летняя и 30-летняя пассажирки «Мерседеса». Водитель легковушки доставлен в больницу с травмами.

TUT.BY

В Свислочском районе мужчина попал под поезд и погиб

В субботу 21 декабря в Свислочском районе вблизи станции «Нестеровичи» 49-летний мужчина начал переходить железную дорогу в 20 метрах перед едущим товарным поездом. Машинист экстренно затормозил, но расстояние было слишком маленькое. Мужчина погиб.

TUT.BY

В Минске из пожара спасли четырёх взрослых и ребёнка

В ночь на воскресенье 22 декабря в Минске загорелся 4-этажный дом на Карла Либкнехта. Горела квартира на втором этаже. Из неё спасли мужчину и женщину, они отравились продуктами горения и госпитализированы. Из квартиры этажом выше спасли троих человек, в том числе грудного ребёнка. Он тоже отравился продуктами горения и госпитализирован. Из других квартир в подъезде эвакуировали ещё троих человек.

REFORM.by

В Молодеченском районе поезд раздавил фуру с полиуретаном

В воскресенье 22 декабря рано утром вблизи деревни Пруды Молодеченского района на неохраняемом железнодорожном переезде грузовой поезд врезался в тягач «МАН». Грузовик вёз жидкий полиуретан для мебельного производства. Никто не пострадал, но полиуретан разлился на площади 300 квадратных метров. Спасатели и дорожные рабочие очистили дорогу. Из-за аварии задержались поезда «Гудогай — Минск» и «Санкт-Петербург — Калининград».

МЧС

В Гомеле «Опель» сбил столб, который упал на троллейбус

Вечером в воскресенье 22 декабря в Гомеле 19-летний водитель на «Опеле» решил опередить троллейбус и перестроиться на крайнюю левую полосу. В это время на ней стояла «БМВ» с включённым левым поворотом. «Опель», попытавшись опередить троллейбус, при перестроении обратно в правый ряд задел «БМВ». «Опель» отбросило вправо, и он столкнулся с троллейбусом. От удара о троллейбус «Опель» выбросило на тротуар, где он столкнулся со столбом. Столб упал на троллейбус. Погибших нет. Один из пассажиров троллейбуса обратился за медицинской помощью.

TUT.BY

В Беларуси изъяли самую крупную партию героина за всю историю страны

Установлено, что организованная группа поставляла героин из Афганистана в страны Евросоюза, а Беларусь использовала как перевалочный пункт. Иностранцев задержали в Минске. Они арендовали склад для хранения наркотиков. В тайнике этого склада сотрудники МВД обнаружили и изъяли самую крупную партию героина за всю историю Беларуси. Подробности этого дела будут озвучены в понедельник 23 декабря на брифинге в МВД.

Минск-Новости