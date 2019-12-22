Посмотрите видео, которые слуцкие дети прислали Деду Морозу «Кур'ера»

Дети Слуцка присылают в редакцию «Кур'ера» не только письма, но и видеообращения. Они рассказывают, как уступают место в автобусе, убирают за родителями игрушки, играют на различных музыкальных инструментах, и другое. Посмотрите, предновогодние видео от маленьких случчан.

Давид мечтает о настоящей гитаре

Света хочет в подарок набор для рисования и игрушку «Пони»

Реклама

Егор ждёт наборы Lego на Новый год

София просит набор Lego «Холодное сердце»

Сёстры Борисовец желают в подарок набор «Сделай слайм сам»

Матвей хочет получить в новогоднюю ночь Lego

Ваня мечтает о мусоровозе

Поздравление от 1 «А» класса СШ № 9

Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»

К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получат хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.

1. Евгений Романов, ночной клуб Parking Адрес: ул. Виленская, 10.

ул. Виленская, 10. Соцсети : Instagram, «ВКонтакте».

: Instagram, «ВКонтакте». Телефон: + (375 33) 664 69 36 2. Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок» Адрес: ул. М. Богдановича, 19.

ул. М. Богдановича, 19. Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».

Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 29) 303 02 55, + (375 29) 543 02 55. 3. Алексей Каток, барбершоп «АК» Адрес: ул. Чехова, 29, ул. М. Богдановича, 5.

ул. Чехова, 29, ул. М. Богдановича, 5. Соцсети : Instagram, «ВКонтакте».

: Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 29) 688 04 28. 4. Вадим Новик, шиномонтаж Адрес: ул. Мельничная, 70.

ул. Мельничная, 70. Соцсети: Instagram.

Instagram. Телефон: + (375 29) 743 13 46. 5. Ирина Бранкевич, визажист Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».

Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 29) 180 26 36. 6. Сеть кофеен «ПРО КОФЕ» Адреса: ТЦ «Европарк», ТЦ «Панорама», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).

ТЦ «Европарк», ТЦ «Панорама», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск). Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».

Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 29) 317 43 46 7. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке» Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».

ул. Магистральная, здание магазина «Светофор». Соцсети : Instagram

: Instagram Телефоны: + (375 29) 525 43 21 8. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк» Адрес: 1-й этаж ТЦ «Маяк».

1-й этаж ТЦ «Маяк». Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».

Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 44) 777 33 44 9. Сеть кафе «Доски», «Чилс» Адрес: ул. Парижской Коммуны, 2, ул. Ленина, 156.

ул. Парижской Коммуны, 2, ул. Ленина, 156. Соцсети: Instagram «Доски», Instagram «Чилс»,"ВКонтакте" «Доски».

Instagram «Доски», Instagram «Чилс»,"ВКонтакте" «Доски». Телефоны: + (375 29) 288 42 88 (бар «Доски»), + (375 29) 201 01 00 (кафе «Чилс»). 10. Татьяна Далидович, маникюрный и педикюрный кабинет Daily nail room Адрес: ТЦ «Маяк».

ТЦ «Маяк». Соцсети: Instagram, «ВКонтакте». 11. Кафе Cheat Meal Адрес: мини-рынок в 11-м городке

мини-рынок в 11-м городке Соцсети: Instagram.

Instagram. Телефоны:+ (375 29) 503 88 36. 12. «Хочу-Суши Слуцк» Адрес: ул. Социалистическая, 144А.

ул. Социалистическая, 144А. Соцсети: Instagram, «ВКонтакте» .

Instagram, «ВКонтакте» . Телефон: + (375 33) 602 65 65. 13. Пассажирские перевозки «Фаворит 999» Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».

Instagram, «ВКонтакте». Телефон: + (375 44/29/25) 741 60 00. 14. Лаунж-бар «Мята» Адрес: ул. М. Богдановича, 3.

ул. М. Богдановича, 3. Соцсети : Instagram, «ВКонтакте».

: Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 44) 587 77 50