Посмотрите видео, которые слуцкие дети прислали Деду Морозу «Кур'ера»

Дети Слуцка присылают в редакцию «Кур'ера» не только письма, но и видеообращения. Они рассказывают, как уступают место в автобусе, убирают за родителями игрушки, играют на различных музыкальных инструментах, и другое. Посмотрите, предновогодние видео от маленьких случчан.
Давид мечтает о настоящей гитаре
Света хочет в подарок набор для рисования и игрушку «Пони»
Реклама
Егор ждёт наборы Lego на Новый год
София просит набор Lego «Холодное сердце»
Сёстры Борисовец желают в подарок набор «Сделай слайм сам»
Матвей хочет получить в новогоднюю ночь Lego
Ваня мечтает о мусоровозе
Поздравление от 1 «А» класса СШ № 9
Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»
К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получат хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.
1. Евгений Романов, ночной клуб Parking
- Адрес: ул. Виленская, 10.
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефон: + (375 33) 664 69 36
2. Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»
- Адрес: ул. М. Богдановича, 19.
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефоны: + (375 29) 303 02 55, + (375 29) 543 02 55.
3. Алексей Каток, барбершоп «АК»
- Адрес: ул. Чехова, 29, ул. М. Богдановича, 5.
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефоны: + (375 29) 688 04 28.
4. Вадим Новик, шиномонтаж
- Адрес: ул. Мельничная, 70.
- Соцсети: Instagram.
- Телефон: + (375 29) 743 13 46.
5. Ирина Бранкевич, визажист
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефоны: + (375 29) 180 26 36.
6. Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»
- Адреса: ТЦ «Европарк», ТЦ «Панорама», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефоны: + (375 29) 317 43 46
7. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке»
- Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».
- Соцсети: Instagram
- Телефоны: + (375 29) 525 43 21
8. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»
- Адрес: 1-й этаж ТЦ «Маяк».
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефоны: + (375 44) 777 33 44
9. Сеть кафе «Доски», «Чилс»
- Адрес: ул. Парижской Коммуны, 2, ул. Ленина, 156.
- Соцсети: Instagram «Доски», Instagram «Чилс»,"ВКонтакте" «Доски».
- Телефоны: + (375 29) 288 42 88 (бар «Доски»), + (375 29) 201 01 00 (кафе «Чилс»).
10. Татьяна Далидович, маникюрный и педикюрный кабинет Daily nail room
- Адрес: ТЦ «Маяк».
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
11. Кафе Cheat Meal
- Адрес: мини-рынок в 11-м городке
- Соцсети: Instagram.
- Телефоны:+ (375 29) 503 88 36.
12. «Хочу-Суши Слуцк»
- Адрес: ул. Социалистическая, 144А.
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте» .
- Телефон: + (375 33) 602 65 65.
13. Пассажирские перевозки «Фаворит 999»
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефон: + (375 44/29/25) 741 60 00.
14. Лаунж-бар «Мята»
- Адрес: ул. М. Богдановича, 3.
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефоны: + (375 44) 587 77 50
Реклама
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.