Посмотрите видео, которые слуцкие дети прислали Деду Морозу «Кур'ера»

Виктория Капская
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Дети Слуцка присылают в редакцию «Кур'ера» не только письма, но и видеообращения. Они рассказывают, как уступают место в автобусе, убирают за родителями игрушки, играют на различных музыкальных инструментах, и другое. Посмотрите, предновогодние видео от маленьких случчан.

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Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»

К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получат хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.

1. Евгений Романов, ночной клуб Parking

2. Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»

  • Адрес: ул. М. Богдановича, 19.
  • Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
  • Телефоны: + (375 29) 303 02 55, + (375 29) 543 02 55.

3. Алексей Каток, барбершоп «АК»

  • Адрес: ул. Чехова, 29, ул. М. Богдановича, 5.
  • Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
  • Телефоны: + (375 29) 688 04 28.

4. Вадим Новик, шиномонтаж

  • Адрес: ул. Мельничная, 70.
  • Соцсети: Instagram.
  • Телефон: + (375 29) 743 13 46.

5. Ирина Бранкевич, визажист

6. Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»

  • Адреса: ТЦ «Европарк», ТЦ «Панорама», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).
  • Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
  • Телефоны: + (375 29) 317 43 46

7. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке»

  • Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».
  • Соцсети: Instagram
  • Телефоны: + (375 29) 525 43 21

8. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

9. Сеть кафе «Доски», «Чилс»

10. Татьяна Далидович, маникюрный и педикюрный кабинет Daily nail room

11. Кафе Cheat Meal

  • Адрес: мини-рынок в 11-м городке
  • Соцсети: Instagram.
  • Телефоны:+ (375 29) 503 88 36.

12. «Хочу-Суши Слуцк»

  • Адрес: ул. Социалистическая, 144А.
  • Соцсети: Instagram, «ВКонтакте» .
  • Телефон: + (375 33) 602 65 65.

13. Пассажирские перевозки «Фаворит 999»

14. Лаунж-бар «Мята»

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