И у комплиментов, и у критики есть побочные эффекты. Как собрать пазл из них, чтобы добиться наибольшего результата в работе? Резкие выпады действенны и доходчивы, однако в долгосрочной перспективе выиграют те коллективы, в которых чаще звучат добрые слова. Такой вдумчивый и эрудированный читатель как вы, безусловно, извлечет из этой статьи максимум пользы.

Почему нелегко говорить людям, что у них получается?

Чем сложнее человеческое общество, тем менее очевидной становится обратная связь от мира. Вообще-то, за всё, что мы делаем, прилетает ответка. Плохо строишь дом — он рушится. Не умеешь охотиться — привет, носорог слопал твою ногу. Только сегодня наша жизнь устроена гораздо сложнее. Чтобы обеспечить себя носорогами, нам приходится размышлять об имидже, продвигать бренды, рисовать, программировать, креативить, продавать… Могут пройти месяцы, прежде чем мы поймем, что выбрали ошибочный путь.

К счастью, нас всегда окружают те, кто готов объяснить, в чем мы были не правы.

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Во всяком случае, каждый второй делает вид, что он настоящий гуру и великолепно разбирается в той или иной сфере. И чем запутаннее и непонятнее мир, тем сильнее мы нуждаемся в экспертах всех мастей.

Такой человек, как правило, либо хвалит, либо критикует. Казалось бы, чего проще — подойди и скажи, где ошибка и что надо переделать. Но оказывается, мы нежные существа: обижаемся, когда нам говорят, что мы оплошали, начинаем злиться на начальство, атмосфера в офисе портится, результаты падают, планы не выполняются.

Опросы показывают, что отсутствие признания со стороны коллег — один из наиболее значимых факторов, влияющих на уровень нашей удовлетворенности работой. А если босс привык выражать свою благодарность ругательствами, то производительность труда снижается, а подчиненные становятся менее лояльны к компании.

С похвалой всё тоже сложно. На нее вообще как-то меньше реагируют, особенно когда речь идет о корректировке работы или обучении. А если цель — рассказать об ошибках, после вступительного панегирика ваша речь теряет свою ценность. Куда ни кинь, всюду есть риски: кого-то обидеть, испортить отношения, затормозить прогресс, проиграть в результативности…

Как действует похвала

Каждый из нас, даже тот, кто всё утро прокрастинировал, нуждается в приятных словах в свой адрес. Если попытки включиться в процесс нашли отклик в сердцах товарищей (нас хвалят!), мы ликуем: в мозгу активируется вентральный стриатум — зона, участвующая в обработке стимулов мотивации и награды.

Оказывается, с нейробиологической точки зрения фраза «Василий, вы вывели наш проект на новую высоту!» и получение пачки денег в ладонь примерно одно и то же.

Это радостное ощущение — «Награда нашла героя!» — сопровождается чувством «Хочу еще!». То есть похвала — тип поощрения, после которого внутренний голос как бы говорит нам: «Давай сделаем это снова!» Такая мотивация помогает начальству сэкономить премиальный фонд, да и лишний раз шлифануть свое ораторское мастерство, подбирая подходящие эпитеты в адрес сотрудников, тоже дело полезное.

Активированная в процессе похвалы часть мозга относится к более обширной зоне, отвечающей за принятие решений в разных социальных ситуациях.

Так что неудивительно, что дифирамбы помогают нам учиться. После того как мы усвоили новый навык, вроде приготовления куриной грудки или гитарного перебора, будет полезно закрепить его комплиментом от педагога. Эксперименты показали, что похвала улучшает способность мозга запоминать и повторять разные последовательности действий.

Казалось бы, нужно толкать учеников и работников на подвиги и забыть про критику как про страшный сон. Но на деле всё куда сложнее.

Что плохого в похвале

Ряд специалистов считает, что добрые слова в чей-либо адрес не панацея, а в некоторых случаях такие оды и вовсе вредны. Писатель и спикер TED Дэниел Пинк в своей книге «Драйв: что на самом деле нас мотивирует» убедительно доказывает, ссылаясь на эксперименты, что доносящийся сбоку голос: «Молодец, Лена! Отличная работа!» — убивает внутреннюю мотивацию, заставляет ориентироваться на внешние оценки и потому работает во вред.

Другие исследователи уже давно предостерегают родителей и педагогов, рассыпающих похвалы детям: оказывается, все эти «Умница дочка!», «Ты наш помощник!», «Настоящий художник растет!» после нарисованного фломастером гибрида танка и лисички могут не просто снижать интерес к предмету, но и влиять на самооценку. Причем не лучшим образом.

В самом деле, когда со всех сторон раздаются стоны о наших божественных и несравненных достоинствах, кажется, что оправдывать выданные авансы просто немыслимый труд. Лучше спрятаться и не отсвечивать: невозможно повторить столь выдающийся успех. Да и ученые не раз разводили руками, обнаруживая, что похвала работает не так «линейно», как у собачек Павлова: стимул — реакция. Комплименты могут снижать производительность труда и даже демотивировать.

Подходящий пример — педагогика. В традиционном понимании хороший наставник скуп на слова, суров, но почему-то все у него пашут не жалея сил. Зверь — никому пятерки не ставит. И наоборот, человек щедрый на похвалу сразу кажется так себе учителем. Чего он, в самом деле, рассыпается…

Так что хвалить нужно умеючи: учитывать тонкости вроде культурного контекста, не перебарщивать, и… всё равно это ничего не гарантирует. Может, тогда лучше обратиться к критике?

Критический реализм: почему плохие отзывы воздействуют сильнее

Когда мы получаем фидбек — не важно, благодарят нас или проклинают, — активность в областях коры головного мозга, связанных с оценкой и сравнением себя с другими, возрастает. Таким образом, мы получаем пищу для размышлений о своих способностях и даже формируем самооценку. Здесь, кажется, у критики меньше шансов: когда коллегам не нравится продукт нашей бессонной ночи, мы легко придумываем оправдания — устал, отвлекала жена и вообще у меня же интернет выключился. Зато если всё получилось, мы склонны приписывать успех исключительно себе (а как еще, с такими-то замечательными личными качествами!) — и ни слова о случайностях. Это защитный механизм, позволяющий сохранять психику от ударов.

Ведь критика задевает намного сильнее, чем все почетные грамоты, врученные под звуки оркестра.

Хвалебную речь в свой адрес забываешь уже на следующий день (ее помнит только наша мама), а вот разнос, из-за которого можно порыдать в туалете, прокручиваешь в голове спустя годы.

Критика несет более мощный эмоциональный заряд по сравнению с похвалой, и этому можно найти научное объяснение. У нашего мозга есть небольшой перекос: он внимательнее относится к опасным, вызывающим тревогу эпизодам, чем к радостным событиям. Эволюционно нам было выгоднее бдеть при малейших признаках чего-то странного и пропускать мимо ушей хорошие известия и славословия. Если ты не учился быстро складывать вещички, обнаруживая какую-нибудь опасность, то вряд ли мог прожить долгую жизнь.

Реакции на неудачу всегда ярче, чем на выигрыш: теряя деньги, люди расстраиваются сильнее, чем радуются, если находят ту же сумму. Мы чаще размышляем о плохом, чем о хорошем, и используем более крепкие выражения, рассказывая о досадных событиях, по сравнению с теми, которыми описываем предстоящий отпуск.

По той же причине нам намного легче говорить людям, что нас в них не устраивает, чем отмечать их положительные стороны. Это не культурная парадигма, а наша врожденная особенность. Нейробиологи из Университета Дьюка даже нашли зону мозга, которая заставляет нас выискивать в других недостатки. Эти ученые в ходе эксперимента предлагали испытуемым рассмотреть разные ситуации: в одних случаях люди переводили старушек через улицу, в других, например, принимали решение построить завод, убивающий экологию района. Контекст оказался не важен: когда речь идет о плохих поступках, мы видим злой умысел даже там, где его нет. Если же кто-то творит добрые дела, то пытаемся найти его выгоду, будучи уверены, что просто так никто стараться не станет.

Так что критикуем мы, действительно, легко и охотно, а встречные нападки выбивают нас из колеи. Одна беда — ни сами упреки, ни их авторы никого не вдохновляют. Исследования доказывают: тех, кто часто критикует других, люди стараются избегать, не торопятся заскочить к ним в лифт и игнорируют приглашения на именины. Интересно, сколько лет ученым потребовалось, чтобы сделать этот сенсационный вывод?

Истина где-то рядом: о правильной пропорции похвалы и критики

Хорошо, на подлиз, которые льют сироп в уши, мы перестаем реагировать. Критиканов упорно избегаем. Чёрт, может, мы просто не готовы воспринимать обратную связь? Как же тогда работать в команде и корректировать общую стратегию? Особенно в тех случаях, когда всё летит в тартарары и надо держать чуть правее, чтобы уж наверняка туда попасть.