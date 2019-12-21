Йодированную соль давно можно купить в любом магазине, а в 2020 году в России должен вступить в силу разработанный Минздравом законопроект об обязательном йодировании соли — тогда её будут использовать и для приготовления промышленных пищевых продуктов, в частности хлеба. Цель закона — профилактика йодного дефицита. Но всем ли действительно нужна йодированная соль? Есть ли люди, которым противопоказан йод, и как им поступать в условиях тотального йодирования? Мы задали эти вопросы эксперту.

Евдокия Цветкова, врач-эндокринолог, ведущая телеграм-канала «Эндоновости»

— Для человека йод — жизненно важный микроэлемент, без него невозможна нормальная работа организма. В зависимости от возраста и состояния здоровья в сутки нужно от 100 до 250 микрограммов этого вещества. Йод входит в состав гормонов щитовидной железы, которые выполняют множество функций у людей любого возраста, и особенно в период внутриутробного развития и в младенчестве. Главное, что делают эти гормоны — регулируют процессы метаболизма во всех тканях.

Гормоны щитовидной железы очень важны для созревания мозга и формирования интеллекта, а их дефицит может обернуться ухудшением интеллектуальных и двигательных функций. Самое тяжёлое последствие дефицита йода во время беременности матери — так называемый эндемический кретинизм, то есть крайняя степень отставания в умственном и физическом развитии; другие риски — выкидыш и мертворождение. У взрослых к проявлениям дефицита йода относятся зоб (увеличение щитовидной железы) и иногда гипотиреоз (недостаточное количество гормонов щитовидной железы).

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Метод массовой профилактики йодного дефицита был сформулирован уже более ста лет назад, и заключается он в йодировании соли. Дело в том, что соль доступна, дешева, употребляем мы её в небольших количествах. Суточная потребность в йоде невелика, поэтому есть риск передозировки — но при использовании йодированной соли это исключено. Если человек съедает рекомендованные 5 граммов соли в день, то в организм поступает 100−200 микрограммов йода — как раз физиологическая норма.

К особо уязвимой группе относят беременных и кормящих грудью, а ещё детей до двух лет; им проводят дополнительную профилактику. Препараты, содержащие йодид калия, назначают по 250 мкг в день во время планирования беременности, всего её течения и кормления грудью. Детям, не получающим грудное молоко, рекомендуют смеси, обогащённые йодом — не менее 90 мкг на литр готовой жидкости.

Чтобы избежать дефицита йода у детей и взрослых, во многих странах (сейчас их девяносто) введено обязательное йодирование соли. Где-то, например, в Польше или Чехии, оно касается только поваренной соли, которую люди используют дома. В других же странах, например, в Нидерландах, Беларуси, Дании, Словакии, Австрии, йодирование соли тотальное. Там йодированная соль не только продаётся в магазинах — с ней готовят в ресторанах и кафе, её используют на пищевых производствах. Существует миф, что йодированная соль вступает в реакцию с продуктами, но это не так. Сейчас для йодирования соли применяется йодит калия: он стабилен при хранении и нагревании, так что современную обогащённую соль можно использовать даже в хлебопечении. В странах с тотальным йодированием соли проблема йододефицита устранена, с частичным — практически устранена.

Сдавать кровь, мочу или волосы для проведения анализа на йод не нужно, хотя технически такой анализ можно провести. Например, эпидемиологи изучали выделение йода с мочой, чтобы определить регионы йодного дефицита. Россия к таким регионам точно относится. Практически на всей территории страны есть дефицит йода лёгкой и средней степени тяжести, а с пищей люди получают в три раза меньше йода, чем нужно. Так что покупать йодированную соль стоит, не дожидаясь закона — тем более что неизвестно, вступит ли он в действие; обсуждается он как минимум с 2013 года.

Получить избыток йода с пищей невозможно — риск есть только при употреблении содержащих его лекарств. В частности, 1 мл спиртовой настойки йода содержит 50 мг (это 50 000 мкг) йода. Такая доза может привести к нарушению работы щитовидной железы. Бояться же йодированной соли не стоит — профилактические дозы йода не повлияют даже на течение заболеваний щитовидной железы с избыточной продукцией гормонов.

Ещё иногда боятся аллергии на йодированную соль, но напрасно — йод микроэлемент, и аллергии на него не может быть по определению. Возможна непереносимость йода в дозах более 1000−2000 микрограммов, которые из йодированной соли не получить. Единственное противопоказание к приёму йода в составе соли — это период подготовки к радиойодтерапии — специальному методу, применяемому для лечения рака щитовидной железы после операции. В это время на две-четыре недели назначают специальную безйодовую диету — и тогда нужно отказаться не только от соли, но и от множества других продуктов, а питаться преимущественно фруктами, овощами, орехами и крупами.