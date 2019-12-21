Строитель выиграл $ 135 млн и теперь не берёт с клиентов денег

BBC News «Русская служба»
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Строитель выиграл $135 млн и теперь не берёт с клиентов денег, Слуцк
Фотографии с сайта BBC News «Русская служба»

Британский подрядчик-строитель, выигравший вместе с женой джекпот размером в 105 млн фунтов стерлингов (135 млн долларов) европейской лотереи Euromillions, продолжает работать, но с момента выигрыша больше не берёт с клиентов денег. По его словам, он хочет, чтобы те могли купить подарки к Рождеству.

42-летний Стив Томсон с женой Ленкой совсем недавно выиграли джекпот Euromillions.

Сам Стив Томсон говорит, что с ним чуть инфаркт не случился, когда он понял, что выиграл.

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Получив чек на выигранную сумму, он лишь сказал: «Думаю, что это мое».

Позднее он добавил, что они с женой пока не решили, что делать с деньгами, но он уже купил себе новую рубашку и сходил к хорошему парикмахеру.

Строитель выиграл $135 млн и теперь не берёт с клиентов денег, Слуцк

Стив и Ленка живут в графстве Западный Сассекс.

Не так давно Стив Томсон закончил строительство застекленной веранды для соседки и не выписал ей счет.

«Он не хотел от меня никаких денег. Он замечательный человек», — рассказала соседка в интервью газете Sun. Она предпочла не называть своего имени.

По ее словам, Стив Томсон по-прежнему ездит в своем старом автофургоне, так как раз уж он продолжает работать, то не видит причин покупать себе что-то новое.

Томсон регулярно покупал лотерейные билеты последние 25 лет. Он обещает помощь соседям, клиентам и самому городку. Его жена Ленка уволилась с работы.

Строитель выиграл $135 млн и теперь не берёт с клиентов денег, Слуцк

Супружеская пара говорит, что собирается остаться в своем районе, а также поделиться выигрышем с родственниками, друзьями и местными благотворительными организациями.

Но они уже стали менять привычки — в этом году они не собираются сами готовить рождественский ужин.

Ленка Томсон, родом из Словакии, говорит, что выигрыш так или иначе изменит их жизнь. «Меня переполняют эмоции», — сказала она.

Стив говорит, что его старший сын, узнав о выигрыше, лишь сказал, что хочет собственную комнату. Средний сын, 10 лет от роду, попросил автомобиль Tesla, на что получил категорический отказ. Младшая дочка хочет розовый iPhone.

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