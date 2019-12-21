Когда батареи начинают работать, кремом мазаться хочется всё чаще, а пить — всё больше. Принято считать, что отопление делает воздух суше: раз мокрые варежки высыхают на батарее, то и эффект на воздух должен быть похож. При этом по законам физики холодный воздух суше горячего. Как же дела обстоят на самом деле? Мы узнали у экспертов.

Василий Белохин, кандидат технических наук

— Воздух может удерживать в себе определённое количество водяного пара — и это количество называется абсолютной влажностью. Она зависит от температуры: чем теплее воздух, тем больше водяного пара он может удержать, то есть абсолютная влажность растёт по мере повышения температуры. Например, при температуре 20 градусов в одном кубометре воздуха может находиться максимум 17 грамм воды в виде пара, а при температуре 0 градусов — около 5 грамм.

Другая мера содержания влаги в воздухе — «относительная влажность». Этот параметр измеряется в процентах и показывает, сколько в воздухе содержится воды от максимально возможного при данной температуре количества. Если проще, то это разница между тем, насколько воздух влажный сейчас, и тем, настолько влажным он может быть при данной температуре. Именно относительная влажность сказывается на наших ощущениях: чем она ниже (то есть чем больше разница между максимально возможной и фактической влажностью), тем более сухим ощущается воздух.

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Так что же происходит зимой и почему воздух в помещениях в холодный период становится суше? Дело в том, что зимой «уличный» воздух сильно охлаждён и может удерживать в себе лишь небольшое количество воды. Когда он попадает в помещение (а он всегда попадает, иначе вам было бы нечем дышать), он нагревается и становится способен удержать в себе больше воды — но её фактическое содержание не меняется. В результате разница между тем, сколько воды он может удержать, и тем, сколько в нём есть сейчас, становится больше, то есть относительная влажность падает, и воздух воспринимается как более сухой.

Если воздух содержит максимальное количество влаги для текущей температуры, то относительная влажность равна 100%. Представьте себе, что на улице ноль и воздух со стопроцентной влажностью попадает в тёплую комнату. Фактическое содержание воды в нём не меняется, но после нагрева до комнатной температуры падает относительная влажность — она составит всего 27%. Из-за этого вода из кожи начинает испаряться, а у нас возникает ощущение сухости. Получается, что разница температур в связи с отоплением и правда приводит к снижению абсолютной влажности воздуха, хотя и косвенно.

Адэль Мифтахова, автор блога «Don't touch my face»

— Как сказал Василий, воздух во многом становится суше из-за инфильтрации, то есть проникновения воздуха с улицы. Но это не значит, что нужно герметично заклеивать окна, чтобы его избежать. Наоборот, помещения нужно часто проветривать, особенно если кто-нибудь в доме болеет, да и изолировать все мельчайшие щели просто не получится.

Что можно делать, чтобы сделать свою жизнь комфортнее? Во-первых, очень поможет увлажнитель воздуха. Благодаря ему кожа и слизистые будут испарять меньше воды, и это поможет справиться с ощущением обезвоженности или чувством песка в глазах по утрам. Правда, важно убедиться, что в квартире нет холодных непроветриваемых областей — вроде участка стены за шкафом. При дополнительном увлажнении воздуха в таких местах вода начнёт конденсироваться, и может даже начать расти плесень.

Во-вторых, помогает интенсивное увлажнение, и ухаживающие средства нужно наслаивать. Увлажняющие компоненты делятся на водоудерживающие и запирающие. Первые — это те, которые насыщают кожу водой. Это глицерин, гиалуроновая кислота, мочевина, бутиленгликоль и так далее. Средства с ними обычно очень жидкие — всевозможные тоники, лосьоны, эссенции, сыворотки. На упаковках нужно искать надписи вроде «hydrating», «moisturizing», «aqua» и так далее — в общем, всё, что связано с водой.

Запирающие ингредиенты — это масла, маслоподобные вещества и силиконы. Они создают своеобразный барьер, из-за которого вода из кожи испаряется медленнее. Средства с ними могут быть в формате кремов, бальзамов или масел. Зимой особенно полезно выбирать те, на которых написано «barrier repair» и «replenishing». Они не только запирают воду в коже, но и помогают поддерживать собственные защитные функции кожи.

Порядок действий такой: сначала на влажную кожу нужно нанести средство с водоудерживающими компонентами. Кожа должна быть влажной, чтобы водоудерживающим компонентам было откуда взять воду. Если в ванной и так влажный воздух, то это не требуется — хотя и не повредит. Если наносить такие средства на сухую кожу в сухом воздухе, то увлажнять они будут не кожу, а воздух. Потом, когда первое средство почти полностью впитается, нужно нанести свой обычный крем, в котором много запирающих компонентов.

Едва ли кто-то будет наносить два средства на тело, поэтому тут рекомендация такая: нужно использовать как можно более мягкий гель для душа, желательно из линий для сухой и атопичной кожи. А сразу после ещё на влажную кожу наносить любой крем, которым вы пользуетесь. Нужно только, чтобы в нём были оба вида увлажняющих компонентов.