На новогодние праздники назначат дополнительные рейсы некоторых региональных поездов

25 и 31 декабря, 1, 2, 6 и 7 января назначаются рейсы:
- Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 12.07, прибытие в Слуцк в 14.29);
- Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 17.28, прибытие в Осиповичи в 19.45).
2 и 7 января назначается рейс:
- Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 21.30, прибытие в Слуцк в 23.36).
3 и 8 января назначается рейс:
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- Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 4.28, прибытие в Осиповичи в 6.50).
Более подробную информацию вы можете получить в билетной кассе или по телефону 105.
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