На новогодние праздники назначат дополнительные рейсы некоторых региональных поездов

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25 и 31 декабря, 1, 2, 6 и 7 января назначаются рейсы:

  • Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 12.07, прибытие в Слуцк в 14.29);
  • Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 17.28, прибытие в Осиповичи в 19.45).

2 и 7 января назначается рейс:

  • Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 21.30, прибытие в Слуцк в 23.36).

3 и 8 января назначается рейс:

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  • Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 4.28, прибытие в Осиповичи в 6.50).

Более подробную информацию вы можете получить в билетной кассе или по телефону 105.

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