«Собаки-львы». Жительница Слуцка рассказала, легко ли содержать тибетских мастифов

Тибетские мастифы — редкая и дорогостоящая порода собак. В Беларуси есть считанные питомники с этими пушистыми «львами». О том, как живут тибетские мастифы и к чему быть готовым тем, кто решится их завести, рассказала Марина Мащицкая, заводчица из Слуцка. Когда Марина с семьёй строили дом за городом, где вокруг лес и природа, решили завести охранника.

«Изучив разные породы, выбор остановили на тибетском мастифе. Понравилось, что эта собака — не только охранник, но и компаньон», — рассказывает Марина.

Первый мастиф в их семье появился в 2012 году — трёхмесячная девочка по кличке Гатая приехала из чешского питомника. Забирать её хозяева ездили в Украину.

«В те времена купить мастифа можно было только через элитные клубы или питомники. В интернете объявлений о продаже практически не было. А если и появля­лись, то все щенки были расписаны под заказ на год вперёд. Да и не каждому желающему могли продать», — говорит собеседница.

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Сегодня щенки тибетских мастифов стоят от $ 1000 и выше. Всё зависит от родословной и внешних данных собаки. По словам Марины, первая собака обошлась им в несколько раз дороже, чем они стоят сейчас.

Сегодня у случчан пять мастифов: три девочки — Гатая, Аглая и Бухра, два мальчика — Вольф и Драго. Три собаки из личного потомства. Последний мальчик по кличке Драго отличается китайскими кровями и красным окрасом. Он приехал к ним из Польши.

Быт мастифов

Пять огромных собак живут в просторных вольерах на придомовой территории. То, что собаки живут во дворе, на вольном выпасе, — не значит, что с ними не нужно гулять.

«Когда позволяет время, выходим по очереди с ними лапы размять. Но мастиф — не игривая собака. Она может 15 минут порезвиться и потом два часа спать. А если не будет напарника для игр, то и вовсе будет рядом плестись. Если не получается их выгулять, то с ними нужно обязательно пообщаться, уделив внимание каждому», — делится случчанка.

Помимо пяти мастифов, в доме случчан живут три маленькие собаки: йоркширский терьер, французский бульдог и пудель.

«Между собой собаки прекрасно ладят. Мастифы лояльно относятся к малышам. К примеру, бульдог любит погонять с мастифами в мяч. А кнопка-терьер любит ластиться с Вольфом», — добавляет Марина.

Цари с характером

По словам Марины, мастифы отлично ориентированы на чело­века, однако нуждаются в дрессировке, ранней социализации и усвоении дисциплины.

«Тибетцы — самодостаточные собаки. Как и любой питомец, они будут рады приходу хозяина, но не будут прыгать на него сломя голову. Они обладают развитым интеллектом и сообразительностью, но в то же время настоящие упрямцы. Мастиф не будет выполнять одну и ту же команду 20 раз. Если ты велишь «иди ко мне», он подойдёт. Повторишь её трижды, он будет лежать на месте и говорить взглядом: «Я всё это знаю, отстань от меня», — рассказывает случчанка.

Качества сторожей у псов отлично развиты. Уже к четырём месяцам мастиф может становиться на охрану. К посторонним людям на домашней территории они всегда относятся настороженно: не спускают глаз с пришед­ших, оценивая ситуацию.

«Однажды к нам на шашлыки приехали знакомые. Попросили друга принести дров. Через минуту слышим: «Гатая, нельзя!» Смотрим, а она его за рукав держит и взглядом говорит: «Положи на место, не трогай». У собак твёрдое убеждение: всё, что лежит на территории, нельзя никому трогать, кроме хозяев», — говорит заводчица.

Мастифы — малоежки

Мастифы вырастают солидных размеров. Рост кобелей — от 70 см, сук — от 60 см. Средний вес самцов — от 50 кг, самок — от 45 кг. Самый крупный мастиф в семье случчан весит 72 кг. Посмотришь на мастифа и думаешь, что прокормить такую «плюшевую коровку» довольно проблематично. Но мастифы — малоежки. Это характерно для их породы.

«Многие спрашивают, много ли ест мастиф? Бывало, что я за ними с ложкой бегала, чтобы накормить, — улыбается Марина. — Кормим собак один-два раза в день в зависимости от поры года.

Мастифы у нас на смешанном питании. Помимо сухого корма, несколько раз в неделю даём кашу, мясо, субпродукты. Любят рыбу: селёдку, салаку или скумбрию. Порции всегда на глаз: кобелям по 1,5 кг субпродуктов, девочкам — по 1,3 кг. Поощрением служат сушки или кусочек сыра".

На вопрос «Дорого ли обходится содержание такой породы?» Мари­на пожимает плечами: «Я никогда не считала. Собаки — это члены семьи. Если вы завели питомца, то не думаете, как его прокормить и во сколько это обойдётся».

Все — титулованные

В слуцком питомнике все собаки имеют титулы, начиная от «Юного Чемпиона» до самого престижного звания «Супер Гранд Чемпион Беларуси».

«Участие в выставках — это особый интерес. За собак радуешься, как за своих детей. Было бы больше свободного времени, ездили бы и на международные выставки», — говорит Марина.