Большое поступление товара в магазине «Смешные цены»

В магазине «Смешные цены» большое поступление женской и мужской одежды. Большой выбор гульфиков, баек, блузок, юбок, шорт, джинсов и верхней одежды.

Кроме этого, в магазине «Смешные цены» есть и товары галантереи: кошельки, ремни, сумки, дорожные сумки, зонты. В наличии шапки, шарфы, перчатки.

В наличии постельное белье, скатерти, одеяла, коврики, пледы.

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Так же привоз в магазине «Всё по карману».

Большой выбор обуви.

«Смешные цены» ждут своих покупателей! Поторопитесь!

Наш адрес не изменился: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 8 (рядом с фабрикой художественных изделий) остановка «Друкарня».

Работаем ежедневно с 9.00 до 19.00

ООО «Восточная долина» УНП 690 665 256