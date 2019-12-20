Сегодня кадеты из Слуцка стали участниками первого новогоднего бала для молодёжи Минской области. Он проходит в Молодечно. Гостями бала также стали девочки из образцового ансамбля «Папараць-кветка». Гостей праздника поздравит Александр Турчин, председатель Минского облисполкома. Об этом рассказали «Кур'еру» родители учащихся.

Участниками мероприятия станут 300 учащихся 9−11-х классов со всех районов Минщины: победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, активисты волонтёрского движения. Бал организован в рамках масштабной республиканской акции «Наши дети».

К этому празднику кадеты подготовили бальные танцы: вальс, польку, полонез и падеграс. Их партнёршами стали участники образцового ансамбля «Папараць-кветка». А руководитель ансамбля Ирина Лаврова — главным танцмейстером бала. В праздничной новогодней программе более 15 номеров: выступления солистов Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, творческие номера в исполнении актёров Минского областного драматического театра и Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа, симфонический оркестр Молодечненского государственного музыкального колледжа имени М.К. Огинского.

В завершение новогоднего бала все участники получат подарки от председателя Минского облисполкома.

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Завершится областной бал вручением подарков от Александра Турчина, председателя Минского областного исполнительного комитета.