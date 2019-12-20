Россия и Беларусь пока не договорились по газу, нефти и налогам. Короткий итог встречи двух президентов

Россия и Беларусь по итогам встречи президентов двух стран в Петербурге 20 декабря не сняли противоречия по самым острым вопросам двусторонней повестки.

«У нас сейчас осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договорённости», — заявил журналистам Максим Орешкин, глава Минэкономразвития РФ, после переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Это, по его словам, нефть, газ и налоги, передает interfax.by.

КОНТЕКСТ. 7 декабря в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. На встрече они не подписали дорожные карты углубленной интеграции в Союзном государстве.

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При этом в Минске 7 и 8 декабря прошли акции протеста против углубленной интеграции с Россией.

8 декабря Владимир Семашко, посол Беларуси в Москве, сообщил, что на прошедших переговорах в Сочи удалось согласовать проекты документов по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб.

Ранее в числе несогласованных назывались и документы по самым сложным вопросам — по рынкам нефти и газа. Вопрос о цене поставок российского газа в Беларусь должен быть согласован в течение недели, отмечал 8 декабря Владимир Семашко.

В ближайшие два года страны намерены выйти на равные цены на газ. Сейчас Беларусь покупает голубое топливо за $ 127 за тысячу кубометров. Но Минск хочет снизить стоимость в 2 раза, то есть получить цену на газ «на уровне близлежащей Смоленской области плюс транспортировка». Владимир Семашко заявлял, что с 2020 года Беларуси удастся «выйти на снижающуюся траекторию» ценообразования.

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