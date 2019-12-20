Чтобы тебя не сбили на пешеходном переходе в Слуцке, нужна 100%-ная внимательность. Мнение

Почитала новость, что возле 58-го магазина солигорчанин на джипе сбил пожилую женщину. При этом она переходила на зелёный сигнал светофора. Не собираюсь судить ни водителя, ни пешехода. Просто расскажу, с чем сталкиваюсь в последнее время.

Когда пересекаю проезжую часть, всегда смотрю вначале налево, потом направо, как учили в детстве. При этом не тороплюсь переходить дорогу из-за некоторых водителей. Если машины в первом ряду останавливаются, то во втором — не всегда. Особенно это касается пешеходных переходов напротив центральной аптеки и универмага «Слуцк». Похоже, что и мне нужен видеорегистратор.

Даже если и свободная дорога, почему-то некоторые водители уверены, что не надо останавливаться, когда пешеход уже ступает на проезжую часть. Например, позавчера вечером шла по Копыльской, на мне был фликер (всегда поворачиваю его так, чтобы был виден водителю). Напротив «Энергосбыта» решила перейти по «зебре». С левой стороны ехало такси явно не со скоростью 60 км/ч, а больше, потому что, когда ступила на проезжую часть, водитель дал по тормозам так, что шины «завизжали». Возможно, человек торопился. Надо ли мне было его пропускать? Не знаю. Мне ведь тоже не хочется терять своё время.

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Конечно, внимательность на дороге нужна всегда. Но мне кажется, раньше водители и пешеходы относились друг к другу с большим уважением.

ПИШИТЕ. Как вы думаете, что надо делать, чтобы исправить ситуацию? Пишите в комментариях.