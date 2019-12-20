Традиционный новогодний бал в Минском областном кадетском училище пройдёт во вторник, 24 декабря. Танцевальные таланты продемонстрируют 220 учащихся.

К мероприятию кадеты разучивают вальс, польку и танго. Участников бала ожидают сюрпризы и мастер-классы. Не обойдётся и без подарков.

«В областном кадетском училище с нетерпением ожидают гостей, которые примут участие в зрелищном мероприятии. У них также будет возможность освоить несколько несложных движений. Зрителей вовлекут в светские игры, белые танцы и лёгкие вальсы», — подчеркнули организаторы, передаёт БелТА.

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