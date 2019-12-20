Друзья, рады предложить Вам широкий выбор бюстгальтеров, трусиков, купальников и корректирующего-утягивающего белья. Также в ассортименте магазина: халаты, сорочки, домашняя одежда, эротическое белье и комплекты. И теперь со всем ассортиментом вы можете ознакомиться не только в инстаграм, но и на нашем сайте belio.by.

Там можно удобно выбрать и заказать с доставкой понравившиеся модели!

К Новогодним праздникам Вас уже ждет очень много новинок! В продаже есть подарочные сертификаты на любую сумму. Также у нас можно рассчитаться по карте рассрочки «Халва»

Поступление шикарного белья и купальников от бренда «Anabel Arto».

Изысканные комплекты с узорами из бархата на сетке, в цветах: черный, красный и амарант. С push-up и без push-up.

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Притягательные комплекты из сочетания кружева и сатина:

Нарядный, выразительный комплект с бюстом в форме балконет в завораживающем серо-фиолетовом цвете. А также базовый бесшовный бюст в форме балконет:

Невероятный бесшовный комплект с бюстом super push-up с эффектом корсета:

Большое поступление купальников и широкий выбор в течение всего года! По очень приятным ценам!

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В наличии купальники: на чашки A, B, C, D, E, F, J, H, I, J. Шикарные купальники на большие размеры — только у нас!

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В предыдущие месяцы было практически полное обновление линейки комплектов push-up и без push-up на малые и средние полноты:

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Только у нас представлен широкий выбор белья на средние, большие и самые большие размеры груди от популярных белорусских брендов Bravo и Misstyle:

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Роскошь в удобстве — это бельё марки Sermija. Один из самых популярных брендов в нашем магазине!

Очень много УДОБНЫХ, КАЧЕСТВЕННЫХ, АНАТОМИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНЫХ моделей бюстгальтеров! Для средних и больших размеров, для нестандартных типов фигур. Всё это + грамотная консультация делают наш магазин лучшим выбором!

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Мягкие чашки на большие размеры от бренгда Milavitsa

Также с помощью корректирующего белья поможем Вам смоделировать фигуру до минус 1−2 размеров и чувствовать себя на все 100%. Если вы хотите скорректировать фигуру под определённую одежду, платье, костюм, то берите эту вещь с собой для достижения лучшего результата.

Корректирующее бельё — незаменимая вещь в женском гардеробе. Бельё не просто избавит от лишних сантиметров в талии и на ягодицах за счёт стягивания, оно моделирует фигуру, делая её более пропорциональной. При этом каждая женщина обязательно найдёт наиболее подходящий для себя вариант, который позволит ей выглядеть безупречно на любой вечеринке и празднике или просто каждый день.

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Широкий размерный ряд нижнего белья, чашки А, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.

Много моделей корректирующего-утягивающего белья: трусики свысокой талией разной степени коррекции, корсет, корректирующие шорты, боди, торсет-боди, грация.

Большой выбор халатиков, сорочек, пеньюаров. Вкомплекте или по отдельности. Размеры от 42 до 58

Эротические сорочки, трусики ибоди, пояса для чулок.

Шикарные домашние комплекты и повседневные маечки.

Подарочные сертификаты.

Нарядные и соблазнительные домашние халаты, сорочки и комплекты топ-шорты различных цветов ждут Вас! Широкий размерный ряд: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58!Эротические трусики, боди, сорочки и коплекты пеньюар+стринги от 18р!А также:

Цены Вас приятно удивят!

В магазине представлены производители белья: Sermija (Литва-Беларусь), Milavitsa (Беларусь), AnabelArto (Россия), Bravo (Беларусь), Misstyle (Беларусь), Balaloum (Италия-Китай), Infinity (Россия), Helena (Беларусь), KrisLine (Польша), Sensera (Россия), Chantemely (Корея), Tribune (Россия) и другие. Только качественное и фабричное бельё!

Только у нас в магазине Вам доступна уникальная услуга — Бра-Фиттинг. Эта услуга очень отличается от сервиса в обычных бельевых магазинах, где консультанты вроде бы тоже помогают выбирать белье.

Бра-фиттер помогает клиентке примерять белье, ускоряя весь процесс — застегнет вам пояс, посадит его в нужное место, отрегулирует бретели, сориентирует, как уложить грудь в чашечки, расправит чашечки и поставит их в нужное место. Если вы никогда не знали, что существуют такие манипуляции при надевании белья — то знайте, эта «ручная работа» сильно влияет на то, как бюстгальтер будет на вас сидеть. И если вам действительно способны помочь — то зачем сопротивляться такой помощи? Большинство женщин толерантно отнесется к профессионалу в примерочной — лишь бы помощь была полезной.

В магазине «Новый Образ» Вам поможет специалист с многолетним опытом работы! Мы заинтересованы, чтобы Вы возвращались за покупками именно к нам! Снова и снова! Поэтому предлагаем только качественные товары и услуги!

Правильно подобранный бюстгальтер позволит выгодно подчеркнуть достоинства, скрыть и подкорректировать недостатки, предотвратить возможные проблемы со здоровьем и даже визуально сбросить 3−5 кг! Чтобы это стало возможным, бюстгальтер должен подходить по всем параметрам.

У нас в магазине Вас ждёт грамотная консультация и индивидуальный подбор бюстгальтера, который подходит именно Вам! Доверьтесь специалисту. Потому что размерная сетка у разных производителей отличается. А ещё потому, что ваша грудь — уникальна!

Наш вес может меняться. Если колебания вашего веса составляют 3−5 кг, возможно придётся пересмотреть свой размер.

Также не забывайте, что правильно подобранный бюстгальтер — залог здоровья, хорошей осанки и эффектного внешнего вида. Если размер белья подобран неверно, грудь визуально выглядит некрасивой, искаженной формы, возникает дискомфорт в спине, пояснице, плечах и самой груди.

Ждём Вас по адресу г. Слуцк, ул. Ленина 118

(торговое помещение напротив остановки «Рынок» в сторону Вокзала)

Пн-Пт 10.00 — 18.00

Сб-Вс 10.00 — 16.00

Предновогоднюю неделю работаем дольше! Уточняйте по телефону или в viber.

+375 (29) 610−26−74

ИП Антип М.И. УНП 691 977 054