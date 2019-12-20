Сотрудники ГАИ будут более доброжелательны и меньше штрафовать

Министр внутренних дел дал рекомендации сотрудникам ГАИ максимально организовать предупредительную работу с участниками дорожного движения и дифференцированно подходить к каждому конкретному случаю. В основе — доброжелательный подход к нарушителям и понимание со стороны граждан необходимости соблюдения ПДД.

Об этом сообщила Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД.

В МВД отметили, что меры административного реагирования никто не исключает. Если гражданин намеренно нарушает ПДД и не реагирует на замечания — метод беседы вряд ли на него подействует. ГАИ однозначно будет составлять административные протоколы за серьёзные правонарушения, которые связаны с безопасностью граждан: управление авто в состоянии алкогольного опьянения, проезд на красный, непропуск пешехода и другие.

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«Министр рекомендовал сотрудникам ГАИ использовать данную форму работы. Они продолжат контролировать дорожную безопасность в рамках действующего законодательства», — сообщила Ольга Чемоданова.

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Также в течение ближайшего времени будет проведена ревизия дорожных знаков, в том числе тех, которые ограничивают максимальную скорость движения.

«Сотрудники ГАИ и владельцы дорог (Министерство транспорта и коммуникаций, облисполкомы и Мингорисполком) проведут ревизию дорожных знаков и с учётом детального анализа происшествий, связанных с нарушением скорости движения, внесут соответствующие корректировки в работу приборов по измерению скорости», — сообщил Дмитрий Корзюк, начальник ГАИ Беларуси.