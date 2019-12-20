Акция «Письмо Деду Морозу» завершается. О чём пишут дети

Новогодняя акция «Письмо Деду Морозу» подходит к завершению. Уже скоро Дедушка назовёт авторов десяти лучших писем, которых поздравит с зимними праздниками в ночном клубе Parking. А пока слуцкие дети присылают в редакцию не только письма, но и поделки, коллажи и рождественские украшения.

Почитайте, о чём пишут Деду Морозу маленькие девочки и мальчики.

«Увлекаюсь техникой правополушарного рисования»

«Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Анастасия Самсонова. Мне восемь лет. Я учусь в СШ № 10 в 3 «А» классе. Мне очень нравится танцевать. Уже три года занимаюсь в ГДК в танцевальном коллективе «Коркулис». Мы участвуем во всех городских мероприятиях.

Реклама

В этом году я дополнительно пошла заниматься в танцевальную студию «12:33», в группу современного детского танца. В прошлом году я посещала студию Diva Sport.

Также мне нравится рисовать. В свободное время мы с мамой рисуем. Нас очень увлекла техника правополушарного рисования. А ещё летом я выращиваю огурцы на балконе.

Я бы хотела получить от тебя подарок на Новый год. Мне бы очень хотелось наушники EarPods.

А ещё я хочу сказать спасибо газете «Кур'ер» за возможность передать тебе это письмо. Всех работников с Новым годом! Желаю счастья, радости, быть позитивными. Передаю для редакции маленькие новогодние украшения. Мы их сделали вместе с мамой".

«Леплю из полимерной глины»

«Здравствуй, Дедушка Мороз. Во-первых, хочу поздравить тебя и Снегурочку с наступающим Новым годом. Пожелать вам хочу счастья и мирного неба над головой.

Меня зовут Маринка, мне 11 лет. Все пытаются меня убедить, что тебя не существует, но я искренне в тебя верю, потому что в новогоднюю ночь все мои желания всегда исполняются, а мама точно не смогла бы их исполнить.

Помимо обычной школы, я занимаюсь в художественной школе, ещё хожу на занятия по лепке из полимерной глины.

Этот год у меня был очень насыщенный. Я творческий человек. Даже написала стихотворение про наш город. Я участвовала во многих международных, областных и республиканских фестивалях. Побывала у тебя в резиденции в Беловежской пуще. Это было круто, мегакруто. Было много детей и взрослых из нашей страны и других стран. Побывала даже в Витебске, Минске, Суле и много ещё где. Всё это я запечатлела в своём коллаже для тебя.

Дедушка Мороз, исполни, пожалуйста, два моих желания: первое — чтобы мама не болела, второе — подари, пожалуйста, самого большого игрушечного белого медведя".

«Люблю играть в футбол и теннис»

«Здравствуй, Дедушка Мороз и Снегурочка. Меня зовут Артём. Мне восемь лет. Скоро будет девять. Я учусь в Лучниковской школе в третьем классе. Люблю играть в футбол и теннис.

Учусь хорошо, учиться мне нравится. Любимые уроки — математика и физкультура. Весь год я вёл себя хорошо, помогал маме и бабушке. Ещё мне нравится ходить на рыбалку. У меня есть младшая сестра. Ей один год и пять месяцев. Я её очень сильно люблю. Обожаю с ней играть. Особенно в прятки.

Маленькие дети — это большое счастье для семьи. Я очень был рад, когда мама подарила мне сестру. Люблю праздник Новый год. Это время волшебства и чудес. А ещё наряженная ёлка и запах мандаринов.

Дорогой Дедушка Мороз, я мечтаю, чтобы у меня был телефон, чтобы моя мечта сбылась".

«Люблю делать поделки из старых дисков»

«Здравствуй, Дедушка Мороз. Пишет тебе Легостаева Оля. Мне восемь лет, я учусь в третьем классе. Я стараюсь учиться на «отлично». Я живу с мамой, папой и братиком, ему два годика. Ещё у меня есть два кота, собака и курочки. Я помогаю маме всех кормить. Люблю делать поделки из бумаги, бусинок, старых дисков.

Дедушка, пожалуйста, подари мне для поделок набор бусинок и клеящий пистолет, нас в школе научили с ним работать. Я бы всем делала подарки. Обещаю вести себя хорошо и учиться на «10».

«Помогала родителям»

«Здравствуйте, Дедушка Мороз! Пишет тебе Рак Марика. Мне семь лет. Я учусь в 11-й школе во 2 «Е» классе. Мне очень нравится ходить в школу, там у меня много друзей. В школе я очень стараюсь на уроках. Ещё я хожу на рисование и английский язык. Мои кружки мне очень нравятся. В моей семье четыре человека. Мама, папа, маленькая сестричка Мия и я.

Мы очень любим много времени проводить вместе. Мы ходим в кино, играем вместе, ходим в гости к бабушкам и дедушкам. Весь год я очень хорошо себя вела, старалась учиться в школе, училась рисовать, помогала маме и папе, играла со своей сестричкой.

В этом году мне хотелось бы получить от тебя в подарок тюбинг, чтобы кататься с горки. Хочу пожелать тебе огромного здоровья, ведь ты исполняешь все детские мечты, а на это уходит так много сил".

«Хожу на скалолазание»

«Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Вероника. Мне семь лет. Я старалась хорошо учиться в школе. Помогала маме готовить кушать, убирать в квартире, выносить мусор.

Я хожу на скалолазание. И я уже была на ориентировании в Минске и в настоящем лесу. Меня угощали чаем, приготовленным на природе. Ещё я хожу на плавание. Я плаваю в большом бассейне. И хочу занять первое место и получить медаль. Ещё я хожу на гимнастику, и мы учим танец на Новый год. Дедушка Мороз, пожалуйста, приди посмотреть на него.

Дедушка Мороз, пожалуйста, подари мне электрическую зубную щётку и мешочек для скалолазания".

«Люблю играть со своим щенком»

«Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Никита. Мне почти шесть лет. Я очень люблю смотреть мультики. Играть со своим щенком Джеси. В этом году я вёл себя хорошо. Поэтому хочу попросить у тебя сразу три подарка. Принеси мне Lego (большой), футбольный мяч и маленькую сестричку с косичками.

И принеси на Новый год много снега".

«Изучаю английский язык»

«Дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Маша Минец. Я учусь в 3 «А» классе. Мне восемь лет. Учусь я хорошо: на «8», «9», «10». Занимаюсь плаванием и изучаю английский язык. Поведение у меня примерное.

Моя семья: мама, папа, брат Максим. Дома у меня живёт кот Барсик. Он очень игривый. Хочу поздравить тебя, Дед Мороз, с наступающим Новым годом. А также твою внучку Снегурочку. На Новый год я хочу получить в подарок кигуруми и модную косметику для девочек".

Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»

К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получат хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.

1. Ирина Бранкевич, визажист Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».

Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 29) 180 26 36. 2.Евгений Романов, ночной клуб Parking Адрес: ул. Виленская, 10.

ул. Виленская, 10. Соцсети : Instagram, «ВКонтакте».

: Instagram, «ВКонтакте». Телефон: + (375 33) 664 69 36 3. Кафе Cheat Meal Адрес: мини-рынок в 11-м городке

мини-рынок в 11-м городке Соцсети: Instagram.

Instagram. Телефоны:+ (375 29) 503 88 36. 4. Пассажирские перевозки «Фаворит 999» Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».

Instagram, «ВКонтакте». Телефон: + (375 44/29/25) 741 60 00. 5. «Хочу-Суши Слуцк» Адрес: ул. Социалистическая, 144А.

ул. Социалистическая, 144А. Соцсети: Instagram, «ВКонтакте» .

Instagram, «ВКонтакте» . Телефон: + (375 33) 602 65 65. 6. Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок» Адрес: ул. М. Богдановича, 19.

ул. М. Богдановича, 19. Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».

Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 29) 303 02 55, + (375 29) 543 02 55. 7. Татьяна Далидович, маникюрный и педикюрный кабинет Daily nail room Адрес: ТЦ «Маяк».

ТЦ «Маяк». Соцсети: Instagram, «ВКонтакте». 8. Вадим Новик, шиномонтаж

Адрес: ул. Мельничная, 70.



ул. Мельничная, 70. Соцсети: Instagram .



Instagram Телефон: + (375 29) 743 13 46. 9. Сеть кафе «Доски», «Чилс» Адрес: ул. Парижской Коммуны, 2, ул. Ленина, 156.

ул. Парижской Коммуны, 2, ул. Ленина, 156. Соцсети: Instagram «Доски», Instagram «Чилс»,"ВКонтакте" «Доски».

Instagram «Доски», Instagram «Чилс»,"ВКонтакте" «Доски». Телефоны: + (375 29) 288 42 88 (бар «Доски»), + (375 29) 201 01 00 (кафе «Чилс»). 10. Сеть кофеен «ПРО КОФЕ» Адреса: ТЦ «Европарк», ТЦ «Панорама», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).

ТЦ «Европарк», ТЦ «Панорама», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск). Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».

Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 29) 317 43 46 11. Лаунж-бар «Мята» Адрес: ул. М. Богдановича, 3.

ул. М. Богдановича, 3. Соцсети : Instagram, «ВКонтакте».

: Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 44) 587 77 50 12. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке» Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».

ул. Магистральная, здание магазина «Светофор». Соцсети : Instagram

: Instagram Телефоны: + (375 29) 525 43 21 13. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк» Адрес: 1-й этаж ТЦ «Маяк».

1-й этаж ТЦ «Маяк». Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».

Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 44) 777 33 44 14. Алексей Каток, барбершоп «АК» Адрес: ул. Чехова, 29, ул. М. Богдановича, 5.

ул. Чехова, 29, ул. М. Богдановича, 5. Соцсети : Instagram, «ВКонтакте».

: Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 29) 688 04 28.