В лесу под Слуцком задержали жителя Солигорска с арбалетом

Сотрудники Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира вместе с работниками Слуцкого лесхоза задержали охотника с арбалетом возле деревни Листопадовичи.

«Задержание произошло днём 8 декабря во время полевого контрольного мероприятия. Мужчина, житель Солигорска, имел при себе арбалет Interloper, довольно экзотическое орудие охоты для наших мест. Его применяют для отстрела крупных копытных животных: лося, косули. У мужчины не было документов на право охоты, а арбалет был не зарегистрирован. По его словам, он не охотился, а пришёл в лес пристрелять оружие.

Сейчас в отношении нарушителя начат административный процесс. Ему грозит штраф от 20 до 50 базовых величин (от 510 до 1275 рублей) с конфискацией или без неё орудий охоты. Арбалет изъят до решения суда, проводится экспертиза", — рассказал «Кур'еру» Николай Новик, заместитель начальника Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. В ТЕМУ. За январь-ноябрь 2019 года работниками Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира выявлено 147 нарушений природоохранного законодательства, в том числе:

правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства — 51;

правил ведения охотничьего хозяйства и охоты — 6;

правил лесопользования — 75;

прочих нарушений -1.

Изъято:

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170 сетей, общей длиной 8 км 170 м.

32 других запрещённых орудий рыболовства.

7 единиц огнестрельного оружия, 4 из них — незарегистрированные, прочих орудий охоты — 5.

Кроме того, уничтожено 65 кг незаконно добытой рыбы. Выявлено 86 кубометров незаконных порубок деревьев.